Cel puțin așa a declarat marţi ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, care s-a arătat optimist în privinţa avansului negocierilor.

Prezent la o conferinţă comercială organizată la Berlin, oficialul german a precizat că discuţiile privind o operaţiune aliată în regiunea arctică, cunoscută sub numele de Arctic Sentry („Santinela Arctică”), se află într-un stadiu avansat, în special la nivel militar.

„Din câte ştiu, dialogul decurge bine, iniţial pe linie militară, şi suntem în proces de a pune bazele unei operaţiuni comune sub umbrela Arctic Sentry”, a afirmat Pistorius.

El a subliniat însă că negocierile sunt încă în curs şi că o decizie finală nu a fost luată, adăugând că situaţia actuală este comparabilă cu cea de acum şase luni sau un an, când ideea unei astfel de misiuni era deja discutată.

Groenlanda e cea mai mare insulă din lume

Tema consolidării prezenţei NATO în Arctica a revenit în atenţie după declaraţiile preşedintelui american Donald Trump, care a cerut un control sporit asupra Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub administraţia Danemarcei şi cea mai mare insulă din lume.

Trump a susţinut că doar Statele Unite pot asigura securitatea Arcticii în faţa expansiunii influenţei Rusiei şi Chinei în regiune, avertizând asupra riscurilor strategice generate de competiţia geopolitică tot mai accentuată.

În acest context tensionat, liderul de la Casa Albă a ameninţat recent cu impunerea unor tarife vamale asupra a opt state europene, într-o escaladare majoră a disputelor comerciale, înainte de a face un pas înapoi după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Boris Pistorius a subliniat că Arctica are o „importanţă militară deosebită”, fiind un coridor strategic esenţial între Europa şi Statele Unite.

Ministrul german a adăugat că salută consensul emergent privind necesitatea „protejării comune a Groenlandei, ca parte integrantă a regiunii arctice”, în cadrul alianţei nord-atlantice.

