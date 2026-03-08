Fico a declarat că intenționează să discute suspendarea operațiunilor pe conducta de petrol Drujba în cadrul unei întâlniri viitoare cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. El a spus că va propune serviciile Slovaciei în cazul în care „este nevoie să se strângă vreun șurub” în ceea ce privește conducta din Ucraina.

„Dar mesajul cel mai important va fi că Slovacia este dispusă să preia ștafeta de la Ungaria, dacă va fi necesar”, a spus Fico, potrivit Ukrainska Pravda.

El a subliniat că împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de UE Ucrainei este în prezent blocat.

„Totuși, nu sunt naiv. Președintele ucrainean a vorbit recent despre reluarea aprovizionării peste o lună și jumătate. Adică după alegerile din Ungaria, unde el mizează pe o victorie a opoziției. Atunci nu va mai exista nicio șansă de a primi petrol din est. Cu excepția cazului în care altcineva preia ștafeta Ungariei", a spus Fico, sugerând că Slovacia ar putea prelua acest rol.

Alegerile parlamentare din Ungaria vor avea loc pe 12 aprilie, iar partidul lui Orban, Fidesz, nu stă deloc bine în sondaje.

El a adăugat că blocarea acestui „imens cadou militar pentru Ucraina este un instrument legitim pentru reluarea livrărilor de petrol”.

„În orice caz, mingea se află acum în terenul Uniunii Europene”, a adăugat premierul.