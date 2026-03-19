Franța a reafirmat că nu este parte a conflictului şi nu va participa la acţiuni militare „directe" pentru a redeschide această cale navigabilă esenţială pentru comerţul internaţional cu petrol şi gaze, relatează agenţia EFE.

„Franţa nu va participa niciodată la operaţiuni, fie de deschidere, fie de eliberare a strâmtorii, întrucât aceasta ar alimenta conflictul în zonă şi nu dorim să contribuim la această escaladare", a explicat la o conferinţă de presă purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe francez, Pascal Confavreux.

Acesta a reafirmat poziţia deja exprimată de preşedintele francez Emmanuel Macron, aceea că „odată ce situaţia se va mai calma şi faza principală a bombardamentelor se va fi încheiat", Franţa va fi dispusă „să îşi asume responsabilitatea într-un sistem de escortă militară pentru navele civile" care traversează strâmtoarea.

Acest plan, a completat oficialul francez, ar necesita însă coordonare diplomatică, tehnică şi operaţională cu partenerii europeni, cu ţările din regiune şi cu actori internaţionali precum India şi, „la momentul potrivit, ar putea implica discuţii de asemenea cu Iranul, întrucât nu dorim să desfăşurăm operaţiuni în forţă". El a subliniat că obiectivul Franţei este de a restabili libertatea navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz fără a deveni parte în conflict.

Franţa urmează doar măsuri diplomatice

Clarificările Franţei survin după ce joi, mai devreme, Japonia şi cinci ţări europene, inclusiv Franţa, celelalte fiind Regatul Unit, Germania, Italia şi Olanda, au anunţat într-o declaraţie comună că sunt pregătite să participe la eforturile corespunzătoare pentru a asigura trecerea prin strâmtoarea Ormuz şi că vor lua măsuri pentru a stabiliza pieţele energetice.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a respins marţi apelul omologului său american Donald Trump de implicare militară într-o coaliţie de ţări care să asigure securitatea navigaţiei comerciale în faţa represaliilor iraniene în Strâmtoarea Ormuz, menţionând că Franţa ar putea lua parte la o astfel de coaliţie numai după încetarea ostilităţilor dintre Iran, de o parte, şi SUA şi Israel de cealaltă parte.