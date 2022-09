Atac armat la o școală din Rusia. Atacatorul a ucis 13 persoane și a rănit alte 20

Printre victime se numără șapte elevi, doi profesori și doi agenți de securitate, potrivit oficialilor ruși, relatează BBC.

Incidentul a avut loc la școala numărul 88, care are aproape 1.000 de elevi și aproximativ 80 de profesori.

„Poliţiştii au găsit corpul bărbatului care a deschis focul. Potrivit informaţiilor noastre, el s-a sinucis”, a indicat ministerul, relatează Agerpres, care citează Reuters.

Omul înarmat s-a sinucis, iar motivul nu este clar.

#BREAKING At lesat 6 killed in a shooting at a school in the city of Izhevsk, according to #Russia 's state media pic.twitter.com/PXVDK4WFja

Școala se află în centrul orașului Izhevsk, un oraș cu aproximativ 650.000 de locuitori, aproape de clădirile guvernamentale.

Profesorii și elevii au fost evacuați.

Atacatorul ar fi fost înarmat cu două pistoale, potrivit unui deputat de stat, citat de agenția de presă Tass.

????????????BREAKING: School Shooting in Izhevsk, #Russia.

At least 1 student was killed and several others injured. The shooter was a Russian mobilized soldier who did not want to be deployed to Ukraine. pic.twitter.com/NUEKk4POOp