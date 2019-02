Șofer român, victimă într-un atac ”incalificabil” în UK: ”Data viitoare îți rup capul”

iStock

Un britanic de 46 de ani a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru atacul rasist lansat asupra unui român, care l-a pus pe acesta într-o poziție delicată și să se simtă ”inferior”.

Mark Evans s-a enervat după ce românul, șofer de taxi, i-a tăiat fața într-un un sens giratoriu din orașul Plymstock și a pornit în urmărirea lui, relatează Plymouth Herald.

În timpul urmăririi, Evans a fost de mai multe ori pe punctul de a lovi mașina condusă din român. Acesta din urmă a oprit la un moment dat, iar când Evans și-a dat seama că este străin, după accent, s-a dezlănțuit.

Evans l-a înjurat în cel mai dur mod posibil și i-a spus să plece la el în țară. ”Străinii nu ar trebui lăsați să conducă în țara asta. Data viitoare când te văd, îți rup capul!”, i-a mai spus britanicul.

Românul s-a dat jos din taxi și i-a fotografiat numărul de înmatriculare, moment în care Evans i-a smuls telefonul victimei și i l-a aruncat într-o curte din apropiere.

Românul, care este în Marea Britanie de șase ani, a spus că este obișnuit cu abuzurile rasiste, dar că acesta este cel mai grav incident care i s-a întâmplat.

”Eu am încercat să-l liniștesc, dar imediat ce am vorbit, el a auzit accentul”, a spus românul în declarația sa. ”Cuvintele lui au fost oribile. M-a făcut să mă simt un om inferior, care nu are niciun drept”.

Evans a fost condamnat de 12 luni de închisoare cu suspendare, judecătorul apreciind că acesta este autorul unui atac ”incalificabil”.

