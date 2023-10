Șocul unui israelian care și-a văzut familia răpită de Hamas. „Era ținută de teroriști, plângând cu cei doi copii în brațe”

El a povestit pentru BBC groaza pe care a trăit-o când și-a recunoscut verișoara și nepoții într-o înregistrare video distribuită pe internet. Aceștia apăreau în imagini înconjurați de militanți.

El a încercat să își contacteze familia sâmbătă la ora 06:00 pentru a se asigura că sunt în siguranță, dar nu a răspuns nimeni. Sneider nu a reușit să dea nici de părinții verișoarei lui și nici de soțul ei.

La câteva ore de la apel, sâmbătă dimineața, acesta descoperit mai imagini în care apare verișoara sa, Shiri Bib, alături de cei doi copii ai acesteia - Ariel, în vârstă de patru ani, și Kfir, în vârstă de nouă luni.

„În jurul orei 10:00, 10:30, sâmbătă dimineața, am văzut o poză cu Shiri ținând în brațe acești doi copilași, cu teroriști Hamas în jurul ei. Nu-mi venea să cred", a povestit el îngrozit, la emisiunea Today de la BBC Radio 4.

La scurt timp după ce a primit fotografia, Sneider a primit și o înregistrare video care o arată pe Shiri „fiind ținută de teroriști, plângând cu cei doi copii în brațe".

„I-au luat fără mâncare, fără scutece, fără nimic. Sperăm doar că nu i-au despărțit de mama lor", a adăugat Sneider.

Părinții și soțul lui Shiri - Margit Silverman, Yossi Silverman și Yarden - sunt, de asemenea, dați dispăruți. Sneider a încercat să ia legătura cu ei, dar „nu am primit niciun răspuns", spune el.

Sănătatea lui Margit este una dintre principalele sale preocupări.

„Margit este o persoană foarte, foarte bolnavă. Are Parkinson foarte grav, are multe probleme cu sângele și este diabetică", a spus el.

În timp ce bărbatul este sigur că verișoara sa și cei doi copii ai ei au fost luați ca ostatici, el spune că nu este „100% sigur" de ceea ce s-a întâmplat cu Margit, Yossi și Yarden.

El a descris-o pe verișoara sa, Shiri, educatoare la grădiniță, ca fiind o persoană blândă și bună.

„Ea nu merită această experiență, nimeni nu merită. Nu am cuvinte pentru a descrie acest lucru", a spus el.

Sâmbătă, militanții Hamas au spart bariera dintre Gaza și Israel și au lansat un asalt criminal care s-a soldat cu peste 900 de morți. Atacul brutal a fost condamnat pe scară largă.

Potrivit autorităților locale, atacurile aeriene israeliene de retorsiune au ucis peste 700 de persoane în Fâșia Gaza.

Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a declarat că „între 100 și 150" de persoane sunt ținute ostatice în Gaza după ce au fost răpite din Israel.

Marți, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, a declarat că familiile a 50 de ostatici au fost notificate de către armată.

New "World" post from BBC News: Hamas hostages: 'The terrorists have her and her babies' https://t.co/6pjELZiq7b Yossi Sneider says his cousin and her two children were taken from their home in southern Israel. October 10, 2023 at 08:19AM