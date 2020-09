Șocul unei mame care s-a răsturnat cu mașina în care se aflau cei 3 copii

Mașina în care se aflau s-a răsturnat pe o autostradă din Ohio și s-a transformat într-o capcană pentru doi dintre micuți. Întreaga misiune de salvare a fost filmată de camera video pe care unul dintre polițiști o avea ataşată de uniformă.

Când omul legii care a intrat în mașină şi-a dat seama că starea de sănătate a copilei riscă să se agraveze a grăbit operaţiunea. Soluţia cea mai la îndemână a fost să se strecoare în capcana de fier în care era prinsă micuța şi să o ia cu tot cu scaunul special în care se afla.

HIGHWAY HEROES: Police rescued two children trapped in an overturned SUV after a rollover crash on Interstate 480 in Ohio.

Fortunately, no major injuries were reported.