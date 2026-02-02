Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) a lansat o campanie de informare împotriva ideii unirii cu România, prin panouri cu mesaje „patriotice” şi „stataliste”, în contextul în care, pe parcursul ultimei luni, preşedintele R. Moldova Maia Sandu, precum şi alţi oficiali de la Chişinău au declarat că ar susţine unirea celor două state în cazul organizării unui referendum. Anunţul a fost făcut de Igor Dodon, deputat şi preşedinte PSRM, luni, în cadrul unei conferinţe de presă.

„Multe popoare nu au ţara lor, noi o avem – trebuie să preţuim acest lucru. Există însă o gaşcă de trădători la conducere, care au capturat statul, au sărăcit poporul, au distrus economia şi, azi, ei nu mai ascund intenţia de a lichida statul Republica Moldova prin aşa-numită unire sau anexare la România. (…) Maia Sandu şi cei din PAS, prin aceste declaraţii, de fapt au recunoscut public falimentul lor în calitate de oameni de stat şi au dezvăluit că pentru dânşii nu există patrie. (…) Noi am trecut o dată prin experienţa stăpânirii jandarmilor pe teritoriul nostru, care în 1918 au trecutul Prutul, au intrat cu arme în Chişinău şi au subordonat populaţia. Iar toate înţelegere cu Sfatul Ţării privind acordarea drepturilor de Autonomie au fost neglijate în mod obraznic. Noi nu mai dorim asemenea umilinţe nici pentru noi, nici pentru copiii noştri. Cine vrea Unire, ştie unde să se ducă şi să se unească. Noi suntem moldoveni şi vrem să fim suverani şi stăpâni la noi acasă, în Republica Moldova, cu Capitală, Constituţie, Viitor. Vrem să fim ţară, nu marginea cuiva”, a declarat Igor Dodon. conform presei de la Chişinău.

În acest context, liderul socialiştilor a menţionat că, începând cu săptămâna aceasta, formaţiunea sa a lansat o campanie naţională de informare în cadrul căreia, pe teritoriul ţării, vor fi afişate panouri cu mesaje „patriotice” şi „stataliste”.

„Majoritatea absolută a cetăţenilor noştri, de toate etniile, îşi iubesc Patria – Republica Moldova. Şi majoritatea recunosc faptul istoric că noi suntem moldoveni şi trăim pe un teritoriu care ne-a aparţinut de veacuri. (…) Noi vom purcede şi la acţiuni concrete, dacă va fi necesar. Şi, la prima etapă, vom desfăşura o campanie naţională cu mesaje patriotice şi stataliste, ca să le amintim moldovenilor că statul trebuie preţuit şi protejat. Dacă pierdem statalitatea, vom deveni o provincie marginală a unei ţări străine şi indiferente faţă de soarta noastră”, a afirmat Igor Dodon, citat de ziua.md, care comentează că liderul socialist „a invocat din nou tezele propagandei staliniste despre existenţa aşa-numitei identităţi şi limbi moldoveneşti”.

Dodon a prezentat şi imagini cu panouri care vor fi expuse în spaţiile publice, fiind vorba despre afişaje cu texte precum „Patria noastră este Republica Moldova” şi „Republica Moldova nu e România”, relatează Newsmaker.md..

Preşedinte PSRM a spus că această campanie de informare se va desfăşura timp de „mai multe luni”, menţionând că nu a fost stabilit un termen limită.

De asemenea, el a adăugat că formaţiunea sa ar veni şi cu alte acţiuni împotriva unirii, pe lângă această campanie de informare, în funcţie de cum va evolua situaţia în următoarea perioadă.

„Unii o să încerce să sărbătorească pe 27 martie Ziua Unirii. Noi considerăm că ziua anexării a fost. Poate către această dată vom veni şi cu alte activităţi, vom vedea”, a spus Dodon.

Socialiștii lui Igor Dodon, nemulțumiți de declarațiile Maiei Sandu

În cadrul unui interviu publicat pe 11 ianuarie, preşedinta R. Moldova Maia Sandu a reiterat una dintre poziţiile sale din trecut privind unirea Republicii Moldova cu România. Ea a spus că ar vota în favoarea unirii celor două state în eventualitatea organizării unui referendum. Maia Sandu a menţionat că un astfel de scenariu ar proteja statul de ameninţările care vin partea Rusiei, care duce de aproape patru ani un război de agresiune împotriva Ucrainei şi a încercat să influenţeze procesele electorale din Republica Moldova.

În acela şi timp, Maia Sandu a subliniat că, în prezent, nu există o majoritate de moldoveni care să susţină acest deziderat, iar autorităţile de la Chişinău vor urmări dezideratul privind aderarea Republicii Moldova la UE, care este sprijinit de cea mai mare parte a societăţii.

Ulterior, mai mulţi oficiali de la Chişinău, inclusiv preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, şi prim-ministrul Alexandru Munteanu, la fel au declarat că ar sprijini unirea cu România dacă ar fi un organizat un referendum pe acest subiect.

Deputatul partidului Democraţia Acasă, Vasile Costiuc, cunoscut pentru poziţiile sale unioniste, a anunţat că intenţionează să propună organizarea unui referendum pe acest subiect la prima şedinţă a Parlamentului din acest an. Igor Grosu, care este liderul partidului de guvernământ PAS, a calificat iniţiativa ca fiind „populistă” şi a spus că deputaţii formaţiunii sale nu o vor susţine. El a argumentat că, în prezent, unirea cu România nu este sprijinită de majoritatea moldovenilor, iar un astfel de plebiscit „va compromite” această idee.

Un sondaj al Barometrului Opiniei Publice, publicat în septembrie 2025, a arătat că 33,4% dintre cetăţenii moldoveni ar susţine unirea cu România, în timp ce 45,7% ar vota împotrivă, iar 16,7% rămân indecişi.

