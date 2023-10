Șocant. Teroriștii Hamas au ucis o israeliancă, după care au filmat-o cu telefonul ei și au pus video-ul pe Facebook ei

Cu ochii în lacrimi, ea a spus că bunica sa a fost ucisă de soldații grupării Hamas, iar după aceea au filmat cadavrul exact cu telefonul victimei și au încărcat videoclipul pe contul acesteia de pe Facebook - astfel încât înregistrarea să apară imediat pe paginile de Facebook ale familiei și prietenilor săi.

De altfel, acesta este modul în care ea și familia ei a aflat de moartea bunicii sale.

”Ne-am trezit într-o dimineață, ca toți ceilalți, în sunetul sirenelor. Am alergat la adăpost, bineînțeles. Am sunat-o imediat pe bunica, ea era obinuită cu sirenele, am vorbit cu ea și ea voia să fie sigură că noi suntem bine, în siguranță.

Ne-a asigurat și noi că ea este în siguranță, am întrebat-o dacă dacă e ceva neînregulă pe acolo, dacă au primit informații în afară de sirene, pentru că, de obicei, ei știau care sunt ultimele informații .. Iar ea a spus că, la acel moment, se fac verificări.

Am închis telefonul. Ne-am dus înapoi în adăpostul de bombardamente și ... imediat după ce am plecat din adăpost, mătușa mea a sunat-o pe mama, țipând: Deschide Facebook-ul, deschide Facebook-ul!

Mama abia putea să deschidă aplicația, tot corpul îi tremura.

Am deschis-o eu de pe telefonul meu și am văzut ceva de groază. Am văzut cea mai mare tragedie care se poate imagina vreodată. Bunica mea era întinsă pe jos acasă la ea, ucisă, într-o înregistrare video. Toată podeaua era plină cu sângele bunicii mele. Zăcea acolo ...

Teroriștii au luat telefonul ei, au filmat și au încărcat video-ul pe contul ei privat de Facebook, așa am aflat. Așa am aflat. Am țipat foarte tare. Toată lumea de aici și-a pierdut cumpătul, am țipat toți, am strigat ..

Sunt cele mai grele imagini pe care ți le poți imagina și care ți-ar putea trece vreodată prin cap. Și încă nu am scăpat de ele nici acum. Și nu o să săpăm de ele. Kibbutz-ul a trecut prin iadul pe pământ, nu știu dacă mai e cineva în viață acolo. Toți au fost răpiți, uciși, oameni nevinovați.” - a povestit femeia de origine israeliană.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 09-10-2023 20:22