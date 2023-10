Socrii premierului scoţian Humza Yousaf, blocaţi în Fâşia Gaza de atacul Hamas împotriva Israelului

Soţia premierului scoţian, Nadia El-Nakla, este de origine palestiniană, iar părinţii acesteia, care trăiesc în Scoţia, se aflau în vizită la Gaza, pentru a o vedea pe bunica paternă, în vârstă de 92 de ani, atunci când Hamasul a lansat un atac fără precedent prin amploarea acestuia pe teritoriul israelian.

'My wife and I are sick with worry about whether or not, frankly, her parents, my in-laws, will survive or not'

