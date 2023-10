Război în Israel, ziua 3. Filmul evenimentelor. Mărturii șocante: „Nu doar i-au împușcat, i-au înjunghiat, i-au măcelărit”

Pe măsura ce ies la iveală atrocitățile comise de teroriști, țara este sfâșiată între furie față de autorități și o mobilizare extrordinară în sprijinul soldaților și al sutelor de familii îndoliate.

Sunt mulți cei care colindă spitalele în căutarea rudelor, în timp ce alții strâng alimente ori stau la cozi imense, ca să doneze sânge. Bilanțul masacrului comis de Hamas este înfricoșător: peste 700 de morți și în jur de 200 de oameni nevinovați, luați ostatici în Gaza.

Între militarii căzuți la datorie se numără și un bărbat cu dublă cetățenie, română și israeliană.

În jur de 3.000 de tineri, israelieni dar și turiști, dansau sâmbăta în zori la o petrecere devenită deja tradițională la sfârșitul sărbătorilor de toamnă.

În câteva imagini se văd la un moment dat cum se apropie niste parapante, însă nimeni nu pare să le dea atenție.

Femeie israeliană: ”Sunt șocată că încă trăiesc. Teroriștii veneau din toate direcțiile, sute de teroriști și au început să tragă în noi. Lumea a început să fugă..”

Multe dintre victime au stat nemișcate ore întregi, ca să pară că au murit.

Mamă a doi copii mici, o femeie vindea mâncare la festival: ”A durat aproape 5 ore, m-am ascuns lângă un copac. I-au împușcat pe toți cei din jurul meu, 50 omorâți în jurul meu. Se mutau de la copac la copac și împușcau pe fiecare, unul câte unul.”

Mulți au încercat să sară în mașini, dar n-au reușit să ajungă prea departe.

Supraviețuitori: ”A fost masacru, teroriștii mergeau de la mașină la mașină și împușcau pe fiecare, nu câte un glonț, ci 3-4.”

Când au securizat în sfârșit zona, israelienii au adunat de acolo 260 de cadavre. În mod excepțional, guvernul a decis să dea publicității o imagine a cortului în care au fost strânse trupurile.

Shlomo Gensler, doctor: ”Nu doar i-au împușcat, i-au înjunghiat, i-au măcelărit, le-au tăiat gâturile. Am intervenit de-a lungul timpul după multe atacuri teroriste. Dar brutaliatea, lipsa totală de milă față de alte ființe umane sunt fară precedent. Copii executați. Unii au fost arși de vii cu lansatoare de rachete de umăr.”

Victimele de la festival nu au fost încă identificate, iar asta prelungește insuportabil agonia rudelor.

Părinți, frați ori parteneri de viață rememorează la nesfârșit ultimele vorbe schimbate cu cei dragi.

Uri David, tatăl a două fete dispărute, Hodaia și Tair: ”Eram la telefon cu fetele mele, am auzit că se vorbea araba lângă ele. Le-am șoptit să stea întinse la pământ, cu capetele lipite de podea, întoarse una spre alta, să se țină de mâini și, pe cât posibil, să-și țină respirația. Am stat așa cu ele la telefon 30 de minute.Asta până când le-am auzit respirând așa ...și nu mi-au mai răspuns. Vreau să afle toată lumea prin ce trec..”

Meirav Leshem Gonen, mama lui Romy: ”Pe la 10 fară un sfert m-a sunat și mi-a zis „Mami, au tras în noi, mașina e lovită, toți suntem răniți. Sângerez. Mamă, mi-e frică să nu mor... Nu știu ce să fac”. Coșmarul părintelui care-și aude copilul chemându-l în ajutor și nu poate face nimic... Doar am stat cu ea în telefon și i-am zis „Romi, te iubesc, stai ascunsă, ține-ți respirația, prefă-te moarta. Romi, nu dispera, o să scapi, totul o să fie bine”. Să-i zici asta întruna o ora întreagă. Pe la 10:50 am auzit împușcăturile apropiindu-se de ei, am auzit voci în arabă, Romy nu-mi mai zicea nimic...”

După ce și-a văzut fata inconștientă și dezbrăcată în camioneta unor teroriști, în imagini postate pe internet chiar de răpitori, aceasta mama se incapateaneaza să creadă în minuni.

Anderson Cooper, CNN: Credeți că ar mai putea fi în viață?

Mamă: ”Sper, semnele nu sunt deloc bune, dar încă mă agăț de speranță. Sper că nu vor să negocieze pe cadavre și că o țin pe undeva în viață.”

Prin aceeași dramă trece și un bărbat a cărui fiică era cu iubitul la festivalul din deșert. Scene viralizate pe internet surprind momentul răpirii lor.

Yakov Argamani, tatăl fetei capturate: ”Noa, înfricoșată și amenințată. Refuzi să crezi când ... chiar când vezi cu proprii ochi că e fata ta. E unicul meu copil...”

Ulterior, cei doi tineri au apărut, separat, în imaginile postate de Hamas. Printre cei luați de teroriștii Hamas în captivitate sunt inclusiv copii mici, femei ori vârstnici.

”Le-am recunoscut. Cu siguranță sunt soția mea, cele două fiice ale mele, fetițele mele care erau în acea camionetă. Așa că știu sigur că au fost răpite.”

Pe măsură ce trec orele, ies la lumină noi atrocități, iar israelienii descoperă absolut șocați amploarea tragediei.

Absolut tulburătoare sunt și scenele găsite de militari la ieșirea în multe dintre localitățile din sudul Israelului, familii întregi masacrate în mașini, în timp ce încercau să fuga spre nord. Zecile de mașini ciuruite de gloanțe ori arse, năclăite de sânge în interior i-au zguduit pe jurnaliștii ajunși la fata locului.

Jonathan Conricus, purtător de cuvânt al IDF: ”Este, de departe, cea mai neagră zi din istoria Israelului. N-au mai fost niciodată uciși atât de mulți israelieni într-o singura zi. Comparând cu istoria americană, ar fi 11 septembrie și Pearl Harbor combinate.”

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 09-10-2023 19:11