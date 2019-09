Unul dintre cele mai mari bordeluri legale din lume. Fete de 7 ani, forțate să se prostitueze

Unul dintre cele mai mari bordeluri legale din lume se află în Bangladesh, unde prostituția este legală începând cu vârsta de 18 ani. Cu toate acestea, multe fete sunt crescute în bordel și obligate să se prostitueze încă de la vârste fragede.

Deși prostituția este legală, mai multe femei din cadrul bordelului din orașul Daulatdia, situat la aproximativ 100 de kilometri de Dhaka, au fost forțate să se prostitueze încă de pe vremea când erau copii, relatează BBC.

Aproape o mie de copii trăiesc în bordel, majoritatea fiind pregătiți pentru o viață în care singurul lor venit va proveni din prostituție. O parte dintre aceștia s-au născut în interiorul bordelului și nu au avut niciodată șansa să plece.

„S-ar simți cineva bine să trăiască aici? Ar fi extraordinar să pot pleca de aici. Mai ies din când în când, să merg să îmi văd mama, dar mă întorc aici pentru că am nevoie de bani”, a declarat o tânără care s-a născut în bordel și care a fost obligată să se prostitueze pentru prima dată la vârsta de 11 ani.

„Vreau să plec de aici cât de curând posibil. Fiica mea are 11 ani, cât credeți că mai durează până o să fie luată?”, a transmis o altă femeie, care și-a petrecut aproape toată viața în bordel și unde a și născut un copil.

O parte dintre femeile care lucrează în bordel au fost traficate în tinerețe și obligate să se prostitueze.

„Aveam 19 ani când am ajuns aici. Am fost adusă și obligată să rămân, contrar voinței mele. Nu am fost adusă de o rudă, ci de cineva din zona în care locuiam. Nu mi-a spus unde mergem, am fost păcălită să vin aici”, a declarat una dintre femeile care lucrează în bordel.

O asociație caritabilă, Salvați Copiii, încearcă să le ajute pe tinerele fete să scape de soarta din bordel, oferindu-le șansa la educație începând cu vârsta de cinci ani și locuințe sigure.

De asemenea, asociația dispune de un consilier, care merge să vorbească cu femeile din bordel, pentru a le ajuta și a le oferi susținere.

Asociația a deschis o școală în apropiere pentru copii de cinci și șase ani, în care fetele pot începe o viață diferită de cea a mamelor lor.

„Multe fete purtau sari și erau date cu ruj. Le spuneam cu drag că nu ar trebui să facă asta, pentru că sunt prea mici. Le întrebam ce vor să se facă atunci când vor crește. Răspundeau că vor să fie ca mamele lor”, a declarat o profesoară din cadrul școlii.

În cadrul școlii sunt organizate și cursuri seara, la care pot participa copiii cu vârste de până la 12 ani, dar la final, nu toți copiii sunt luați de părinți. Mai mulți copiii au spus că le este frică să meargă singuri noaptea, din cauza numeroaselor crime petrecute în zonă în ultimele luni.

În una dintre „locuințele sigure” înființate de asociație sunt cazate 20 de fete, cu vârste cuprinse între șapte și 17 ani. Chiar și așa, fetele sunt stigmatizate: dacă te-ai născut în acea zonă, dacă vii din acea zonă, nu vei reuși să te angajezi, nu te vei căsători.

Singura regulă impusă în cadrul acestor locuințe este ca fetele să nu se întoarcă niciodată în bordel.

„Când am plecat din bordel, a trebuit să îmi las în urmă prietena. Era înaltă și foarte deșteaptă. Era foarte frumoasă. Nu mai voia să stea în bordel, dar asociația nu mai putea prelua mai mulți copii în acel moment. Într-o noapte, mama ei a adus un bărbat în cameră, fără voia ei. Când clientul a plecat, prietena mea s-a spânzurat”, a declarat o femeie care s-a mutat în una dintre locuințele sigure când avea nouă ani și care a rămas ulterior să aibă grijă de tinerele care vin din același mediu.

Vinerea, majoritatea fetelor merg să își viziteze familiile.

„Vreau ca fiica mea să crească și să aibă o viață bună. Eu mi-am distrus viața, nu vreau să și-o distrugă și ea. Sper ca atunci când crește, să aibă o slujbă bună”, a spus mama uneia dintre fetele cazate în locuințele sigure.

„Sper să îmi pot finaliza studiile și să am o slujbă bine-plătită, ca să o pot lua pe mama din viața de la bordel”, a declarat una dintre tinerele care au scăpat din bordel și care încearcă acum să își construiască viața, cu ajutorul asociației.

Există o sumă lunară necesară pentru îngrijirea fetelor. Asociația acoperă o parte, dar restul banilor provin de la mamele fetelor, care fac bani în singurul mod în care au învățat, în bordel.



