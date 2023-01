Șeful Wagner îi laudă pe ucraineni: Să fim oneşti... Armata ucraineană se bate cu curaj

"Să fim oneşti... Armata ucraineană se bate cu curaj pentru Bahmut şi Soledar. Lupte foarte dure şi sângeroase sunt în curs de desfăşurare la periferia de vest a Soledar', a afirmat Prigojin, citat pe Telegram de serviciul său de presă.

'Forţele armate ucrainene apără cu onoare teritoriul Soledar. Afirmaţiile despre dezertări în masă din rândurile acestora nu corespund realităţii", a declarat el.

Oraşul Soledar, situat la aproximativ zece km nord-est de Bahmut, se învecinează cu Bahmutske, un sat pe care separatiştii proruşi susţin că l-au cucerit cu o zi în urmă.

Denis Puşilin, liderul separatiştilor din regiunea Doneţk, a cărei anexare este revendicată de Moscova, a afirmat la televiziunea rusă că Soledar este 'foarte aproape să fie eliberat'.

Trupele Wagner joacă un rol de prim-plan în bătălia pentru Bahmut, un oraş de o importanţă strategică discutabilă, dar care a căpătat o puternică valoare simbolică, ambele părţi ducând lupte de mai multe luni pentru controlul său.

Evgheni Prigojin declarase luni că asaltul asupra Soledar este efectuat "exclusiv" de membrii organizaţiei sale.

Ministerul britanic al Apărării a confirmat marţi că armata rusă şi unităţi de mercenari Wagner înregistrează "progrese tactice" la Soledar în decursul ultimelor patru zile, încercând "cel mai probabil să încercuiască Bahmut dinspre nord" şi să "perturbe liniile de comunicaţie ucrainene".

Potrivit acestei surse, o parte din lupte vizează preluarea sub control a intrării într-o fostă mină de sare din Soledar, având în vedere că tunelurile de sub aceasta trec pe sub linia frontului şi ar putea fi folosite pentru "infiltrarea în spatele liniilor inamice".

Cu toate acestea, Rusia nu riscă să încercuiască "imediat" Bahmut, potrivit Ministerului britanic al Apărării, întrucât armata ucraineană dispune de o "apărare stabilă în profunzime" şi controlează în continuare mai multe rute de aprovizionare.

