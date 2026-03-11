„Președintele Trump a reiterat că echipa Iranului este, desigur, binevenită să participe la turneul din Statele Unite”, a spus Infantino după întâlnire.

Iranul s-a calificat la Cupa Mondială din 2026, care va fi găzduită în această vară de Statele Unite, Canada și Mexic, și este programat să dispute trei meciuri din faza grupelor între Los Angeles și Seattle. Totuși, participarea sa a fost pusă sub semnul întrebării în ultimele săptămâni.

Trump, împreună cu aliații săi israelieni, a lansat la sfârșitul lunii trecute o ofensivă militară împotriva Iranului. Loviturile aeriene l-au ucis pe liderul suprem iranian, dar nu au reușit să răstoarne regimul și au declanșat represalii regionale din partea Teheranului, prin drone și rachete.

Războiul a dus, de asemenea, la o creștere a prețurilor petrolului, generând îngrijorări pentru economia globală.

„Avem nevoie mai mult ca oricând de un eveniment precum Cupa Mondială FIFA pentru a aduce oamenii împreună, iar eu îi mulțumesc sincer președintelui Statelor Unite pentru sprijinul său, deoarece demonstrează încă o dată că fotbalul unește lumea”, a adăugat Infantino.

Infantino, care conduce FIFA din 2016, i-a acordat lui Trump în decembrie anul trecut primul Premiu FIFA pentru Pace.

Anunțând această distincție, FIFA a precizat că premiul este destinat „persoanelor care au întreprins acțiuni excepționale și extraordinare pentru pace și care, prin acestea, au unit oameni din întreaga lume”.