Șeful AstraZeneca a recunoscut oficial că Marea Britanie a avut acces prioritar la vaccin

Pascal Soriot, șeful AstraZeneca, a admis pentru prima dată că Marea Britanie a avut acces prioritar la acest vaccin împotriva Covid-19 față de restul lumii și apără în același timp produsul față de criticii și detractorii săi, spunând că ”are viitor”.

Soriot a declarat i s-a garantat guvernului britanic aprovizionarea cu prioritate ca parte a unui acord de recuperare a investiției încheiat cu Universitatea din Oxford, care a dezvoltat vaccinul, scrie Politico.

Pascal Soriot a spus că afacerea a fost încheiată înainte ca AstraZeneca să facă echipă cu universitatea pentru a produce și distribui serul pe piața internațională.

„Bineînțeles că atunci când faci așa ceva ca guvern, nu o faci gratuit”, a spus el. „Ceea ce vrei în schimb, și este suficient de corect asta, este prioritar”.

Citește și Comisia Europeană nu a reînnoit comanda pentru vaccinul produs de AstraZeneca

AstraZeneca este blocat într-un litigiu legal cu Comisia Europeană, care acuză compania farmaceutică britanico-suedeză de încălcarea acordului de cumpărare cu UE prin nerespectarea angajamentelor privind livrarea vaccinului.

AstraZeneca intenționează să livreze doar o treime din cele 300 de milioane de doze pe care ar fi trebuit să le furnizeze UE înainte de sfârșitul lunii iunie, ceea ce a dus la tensiuni, deoarece nu au existat astfel de sincope în aprovizionarea cu vaccin a Marii Britanii.

Admiterea de către Soriot a tratamentului prioritar pentru Marea Britanie diferă de declarațiile sale anterioare, inclusiv în ianuarie, când a spus că diferențele de aprovizionare pentru Marea Britanie și UE ar putea fi explicate prin aceea că Londra a semnat contractul cu AstraZeneca cu trei luni înainte de Bruxelles.

Mai puțin eficient împotriva tulpinei indiene

Ulterior a fost însă dezvăluit faptul că înțelegerea cu Regatul Unit este oficial datată pe 28 august, la o zi după semnarea contractului cu UE.

Secretarul de stat britanic pentru sănătate, Matt Hancock, a făcut aluzie la un tratament preferențial pentru Marea Britanie în martie, când a spus că „cei din UE beneficiază de „cele mai bune eforturi” în cadrul contractului, dar UK are un acord de exclusivitate cu producătorul de vaccinuri.

În plus față de controversa privind livrările, vaccinul AstraZeneca suferă de o popularitate scăzută în Europa în comparație cu vaccinuri precum BioNTech / Pfizer sau Moderna în urma unor rapoarte despre cazuri rare de cheaguri de sânge, precum și rate de eficiență mai scăzute.

Cu toate acestea, Soriot a apărat serul, susținând că noile studii au arătat că are „exact aceeași” eficiență ca și BioNTech/Pfizer.

El a spus că vaccinul companiei sale este doar mai puțin eficient împotriva noii variante agresive indiene a coronavirusului decât este împotriva variantei britanice și a adăugat că un nou rapel împotriva noilor variante, care este în prezent în curs de dezvoltare, a avut rezultate bune în studiile pe animale.

Comentând acțiunile judiciare ale UE împotriva AstraZeneca, Soriot a spus: "Puteți privi paharul pe jumătate gol: am livrat mai puțin decât ne așteptam în Europa. Puteți privi paharul pe jumătate plin: am livrat mai mult de 400 de milioane de doze la nivel mondial și am salvat zeci de mii de vieți”.

Șeful companiei a adăugat: „Sunt european, așa că iubesc Europa, nu mă înțelegeți greșit. Dar la sfârșitul zilei Europa face parte din lume, nu este întreaga lume. Și există multe țări din întreaga lume care doresc efectiv acest vaccin, așa că acest vaccin are un viitor”.

AstraZeneca ar fi încercat să vândă nonprofit, dar a renunțat pentru că oamenii nu înțeleg acest lucru

Soriot a spus că spera că prin vânzarea vaccinului AstraZeneca la un preț non-profit - de peste șase ori mai ieftin decât Pfizer / BioNTech - va face ceva bun pentru lume, dar a susținut că acest plan a fost întrerupt de ghinion și de faptul că oamenii nu înțeleg lucrurile.

Soriot a criticat atacurile „traumatizante” asupra companiei din ultimele luni.

„Oamenii încearcă doar să facă tot posibilul. Încearcă doar să producă un vaccin pentru a salva vieți. Este atat de simplu. Și apoi, a fi criticat în fiecare zi, uneori critici corecte, alteori din partea unor generali de fotolii care au păreri despre orice, este cu adevărat descurajant”, a spus el.