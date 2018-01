Sediul lui Aleksei Navalnîi din Moscova, luat cu asalt de polițiștii ruși

Roman Rubanov, un susţinător al lui Navalnîi, a scris o reţea de socializare că poliţia a declarat că doreşte să verifice informaţiile potrivit cărora în biroul din Moscova al opozantului rus s-ar afla o bombă, informează Reuter, citat de Agerpres.

Duminică dimineaţa, poliţia a intrat cu forţa în birourile lui Navalnîi din Moscova, întrerupând o transmisiune live a manifestaţiilor din estul ţării, a anunţat echipa lui Navalnîi pe social media.

For a politician the kremlin dismisses as irrelevant, authorities in #Moscow are going VERY heavy on law enforcement for the #Navalny organized protests today. Lots of cops and soldiers. pic.twitter.com/A7DoB8O9wj