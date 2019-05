Scheletul unui călugăr, descoperit în interiorul unei statui. Ipoteza specialiștilor. FOTO

Specialiștii spun că ar putea fi vorba despre rămășițele lui Zhang, cunoscut drept Zahanggong, un respectat maestru budist, care a murit în jurul anilor 1100.

Experții sunt de părere că acest călugăr ar fi practivat „auto-mumificarea”. Este vorba despre un procedeu crunt, prin care un călugăr începe să-şi transforme organismul într-o mumie.

Procedura începe încă din timpul vieții, are mai multe stadii, durează câțiva ani și are la bază tortura autoindusă.

În primul stadiu, timp de 1.000 de zile, călugărul urma o dietă bazată exclusiv pe seminţe şi nuci, pentru a elimina toată grăsimea corporală, potrivit The Sun.

În al doilea stadiu, călugărul se hrănea numai cu scoarţa şi rădăcinile coniferelor, consumând și un ceai otrăvitor, ce provoacă stări de vomă.

În cea de-a treia faza, călugărul automumificat se izola într-un avou de piatră care îi permitea să păstreze o permanentă poziţie de lotus.

Au fost luate și mostre din interiorul statuii, iar probele au arătat că în loc de organe, s-au găsit rămășițe din scoarță de copac și hârtie cu caractere antice chinezești.

