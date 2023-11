Şase ţări arabe îi cer secretarului de stat al SUA să pună capăt imediat ofensivei israeliene din Gaza

Miniştrii de externe au considerat că este „inacceptabil să o justifice” sau „să o califice drept autoapărare”. „Acesta este un război aprig care ucide civili, le distruge casele, şcolile, spitalele, moscheile şi bisericile şi nu poate fi justificat şi nici nu va aduce securitate Israelului sau pace în regiune”, a insistat ministrul de externe iordanian, Ayman al Safadi, într-o conferinţă de presă cu Blinken şi cu omologul lor egiptean, Sameh Shoukry.

Ministrul apărării israelian Yoav Gallant a declarat, sâmbătă, că Israelul îl va „găsi” şi „elimina” pe liderul mişcării islamiste palestiniene Hamas în Fâşia Gaza, Yahya Sinouar. „Îl vom găsi pe Sinouar şi îl vom elimina”, a afirmat Gallant în timpul unei conferinţe de presă la Tel Aviv. „De acest şabat noi am dus lupte dificile în interiorul Fâşiei Gaza. Am terminat încercuirea (oraşului Gaza) şi forţele noastre operează dinspre sud şi nord”, a continuat el. „Iar pentru a face aceasta, am intrat în zone rezidenţiale”, a mai anunţat Yoav Gallant.

Guvernul Hamas a suspendat evacuarea de cetăţeni străini şi cu dublă cetăţenie spre Egipt, din cauza refuzului Israelului de a lăsa să plece răniţi palestinieni spre spitale egiptene. „Niciun deţinător de paşaport străin nu va putea părăsi Fâşia Gaza înainte ca răniţii care trebuie să fie evacuaţi din spitalele din nordul Fâşiei Gaza să poată fi transportaţi spre terminalul de la Rafah”, punct de trecere între teritoriul palestinian şi Egipt, a declarat sâmbătă un responsabil palestinian. Totodată, purtătorul de cuvânt al Brigăzilor Al Qassam, Abu Obeida, a anunţat că atacurile Israelului împotriva Fâşiei Gaza au provocat moartea a peste 60 de ostatici. „Din 7 octombrie până în prezent, bombardamentul sionist barbar al Gazei a provocat pierderea a peste 60 de prizonieri inamici”, a declarat purtătorul de cuvânt al aripii armate a grupării islamiste Hamas.

Mii de persoane au manifestat, sâmbătă, în lume, în special în Europa, dar şi în Iran, în sprijinul palestinienilor din Fâşia Gaza loviţi de bombardamentele israeliene în represalii la atacul sângeros lansat de Hamas în Israel la 7 octombrie.

Cel puţin 30 de persoane au fost ucise şi alte o sută rănite într-un bombardament israelian lansat, sâmbătă seara, asupra taberei de refugiaţi Maghazi din centrul Fâşiei Gaza, a anunţat Ministerul Sănătăţii Hamas, relatează AFP. Majoritatea victimelor „sunt copii şi femei”, a adăugat ministerul, menţionând că atacul a vizat direct case.

