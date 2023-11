Cel puţin 30 de morţi într-un bombardament israelian asupra taberei Maghazi din Gaza

„Peste 30 de martiri au ajuns la spitalul martirilor Al-Aqsa din Deir Al-Balah după masacrul comis de ocupaţie în tabăra Maghazi din centrul Fâşiei Gaza”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Ashraf Al-Qudra, potrivit unui comunicat, relatează AFP, scrie Agerpres.

47 martyrs in new shelling of the Israeli army in Maghazi camp in the central Gaza Strip pic.twitter.com/Dih0w32Qar