„I-a implorat să o cruțe. Nu le-a păsat. Râdeau de ea”. Mărturiile șocante ale supraviețuitorilor „festivalului groazei”

Timp de trei ore, după-amiază, un coridor sigur a fost deschis de-a lungul principalei șosele, care leagă nordul de sudul enclavei. Pe de altă parte, cei 700 de palestinieni cu dublă cetățenie, care așteptau, sâmbătă, să intre în Egipt, au găsit porțile de la trecerea de frontieră închise.

Israelienii au anunțat un culoar pentru evacuarea civililor din Gaza

Semn că operațiunile din nordul Fâșiei Gaza se vor intensifica, israelienii au anunțat un culoar sigur pentru evacuarea civililor. Principala șosea care străbate Gaza a rămas deschisă timp de trei ore, în aceasta după-amiază. Cei 400 de mii de civili palestinieni care au rămas în nordul enclavei au fost îndemnați insistent să pornească la drum spre sud.

Contraamiralul Daniel Hagari, purtător de cuvânt al IDF: „Sunt două Gaza acum: cea din sud, unde ducem și îi concentrăm pe toți refugiații care au venit încoace și unde permitem ajutoarele umanitare. În același timp, efectuăm și atacuri acolo. Orice terorist care ajunge acolo va fi atacat. E o zonă mai sigură, în timp ce suntem concentrați în luptele grele din nord”.

Și în sud se duc lupte. Vineri spre sâmbătă noapte, militarii israelieni au făcut un raid țintit. Tancuri și unități de ingineri au cartografiat zona și au îndepărtat capcanele cu dispozitivele explozive, după care s-au retras în Israel.

Localnică din Fâșia Gaza: „Am fost acolo cu doar două minute înainte (de atac). E un masacru”.

Israelul a recunoscut că a lovit și o ambulanță staționată în apropierea spitalului Al Shifa, din orașul Gaza. Organizația Semiluna Roșie spune că a fost atacat nu o dată, ci de două ori, un convoi de vehicule sanitare, care transporta răniți spre granița cu Egiptul. 15 oameni ar fi fost uciși în bombardamente.

Jonathan Conricus, purtător de cuvânt al armatei israeliene: „Forțele noastre au văzut că teroriștii foloseau ambulanțele ca mijloace de transport. Acest lucru fost perceput ca fiind o amenințare și, drept urmare, au deschis focul”.

Presiuni pentru încetarea temporară a focului

În plus, susține armata israeliană, nu ar fi prima dată când teroriștii se folosesc de aceste mijloace de transport protejate de legea internațională pentru a transporta oameni și arme. Potrivit unui oficial american, Hamas ar fi apelat la ambulanțe inclusiv pentru a-și evacua luptătorii răniți pe la granița cu Egipt. Însă au fost identificați și nu au putut să treacă.

După ce a discutat, vineri, cu premierul israelian despre necesitatea unor „pauze umanitare”, secretarul de stat american a ajuns, sâmbătă, la Amman, unde s-a întâlnit cu regele iordanian, cu premierii Libanului și Qatarului, cu omologi din Egipt, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, dar și cu șeful Agenției ONU pentru refugiații palestinieni. Toți au făcut presiuni pentru o încetare temporară a luptelor.

După cum a semnalat ieri liderul Hezbollah, gruparea șiită a continuat să lanseze atacuri înspre Israel, care a răspuns cu lovituri aeriene. Dar schimburile de focuri au rămas localizate la zona de graniță.

Statele Unite consideră însă că riscul unui conflict regional în Orientul Mijlociu a scăzut.

Brig Gen Patrick S Ryder, purtător de cuvânt al Pentagonului: „În momentul de față, percepem conflictul ca fiind limitat la confruntarea dintre Israel și Hamas. Nu căutăm un conflict cu Iranul. Nu vrem alte conflicte în regiune. Scopul nostru e să limităm răspândirea conflictului și să revenim la o regiune stabilă și sigură”.

Sute de palestienieni cu dublă cetățenie au reușit să fugă din acest infern, pe la Rafa. Aduc cu ei povești despre teroarea bombardamentelor israeliene și vinovăția că și-au lăsat familia în urmă.

Localnică din Gaza: „Să fiu sinceră, începând de ieri, am început să regret (că am plecat din Gaza). Nu am putut să iau legătura cu familia mea. N-am putut să le spun că am trecut granița și că sunt în siguranță. Mama m-a implorat să plec. Dacă era după mine, n-aș fi plecat. Încă simt că nu ar fi trebuit să plec”.

Ce spun supraviețuitorii măcelului comis de Hamas la un festival

Pe de altă parte, la fix patru săptămâni de la măcelul comis de teroriștii Hamas, supraviețuitorii traumatizați revin la locul atacurilor, ca parte a unui dificil și lung proces de vindecare.

Aliza a stat trei ore în tufișuri, după ce teroriștii au luat cu asalt locul unde se desfășura un festival cu muzică.

Aliza Samuel, supraviețuitoare: „Am văzut cum prietenii mei au fost aliniați și împușcați. O prietenă i-a implorat să o cruțe. Avea 20 de ani. Nu le-a păsat. Râdeau de ea. A trebuit să vin aici să acopăr gura unei alte prietene. Pur și simplu i-am ținut mâna la gură ca să nu scoată niciun sunet. Dacă făceai gălăgie, erai mort. Revenind aici, aud din nou țipetele, motoretele, focurile de armă. Aud din nou oamenii care imploră să fie cruțați, să fie lăsați în viață, măcat câteva zile, să apuce să-și vadă familia din nou”.

Locul masacrului a rămas parcă încremenit în timp. Sunt gloanțe împrăștiate pe jos și perfuzii folosite de cei care au acordat primul ajutor.

