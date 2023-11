„Palestina va învinge!”. Manifestații de amploare în semn de solidaritate cu palestinienii la Berlin, Paris și Londra | VIDEO

La Paris, demonstranţii scandează „Palestina va trăi, Palestina va învinge”, iar la Londra, traficul la Oxford Circus a fost blocat.

„Estimăm numărul manifestanţilor la aproximativ 3.500, dar sosesc mai mulţi”, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a poliţiei.

Atmosfera a fost calmă la începutul mitingului. Mulţi veniseră cu familiile şi copiii lor. Pe pancarte se putea citi „Salvaţi Gaza”, „Opriţi genocidul” şi „Încetaţi focul”, au observat jurnaliştii AFP.

Participanţii, dintre care mulţi purtau keffiyeh, eşarfa purtată de activiştii palestinieni, s-au adunat pe celebra Alexander Platz din centrul Berlinului, strigând „Palestina liberă”.

Numeroase steaguri palestiniene, cu cele trei dungi negre, albe şi verzi şi triunghiul roşu, fluturau deasupra mulţimii.

Manifestaţia, convocată de mai multe asociaţii de susţinere a palestinienilor, s-a desfăşurat sub sloganul „Apăraţi drepturile democratice fundamentale: libertate de exprimare şi pentru palestinieni”.

Organizatorii declaraseră că se aşteaptă la aproximativ 2.000 de participanţi, dar poliţia a estimat că ar putea fi cel puţin 10.000, şi a desfăşurat aproximativ 1.400 de poliţişti pentru a supraveghea marşul, care ar trebui să se încheie în jurul orei 18:00 GMT pe Potsdamer Platz.

De asemenea, poliţiştii au impus condiţii stricte, avertizând că orice „negare a dreptului Israelului de a exista, prin declaraţii antisemite, incitare la ură, apologia violenţei sau a terorismului” este „pedepsită” şi va fi condamnată penal.

Mai multe manifestaţii de susţinere a palestinienilor din Gaza, dintre care aproape 9.500, majoritatea civili, au murit în ultima lună, potrivit mişcării islamiste Hamas, au degenerat în ultimele săptămâni în Germania, cu ciocniri uneori violente între poliţie şi manifestanţi.

Poliţia declarase că se teme de noi tensiuni la această manifestaţie, ca urmare a interdicţiei oficiale de joi de a desfăşura în Germania activităţi legate de Hamas şi de asociaţia Samidoun, ai cărei membri sunt acuzaţi că au sărbătorit în stradă atacul mişcării islamiste împotriva israelienilor, soldat cu peste 1.400 de morţi, majoritatea civili.

Ministrul de Interne, Nancy Faeser, a fost criticată în special de opoziţia conservatoare pentru ceea ce ea susţine că a fost o întârziere în punerea în aplicare a interdicţiei anunţate în urmă cu două săptămâni de Olaf Scholz.

Câteva mii de protestatari care cer o încetare imediată a focului în Gaza participă la un marş pro-palestinian pe străzile Parisului, unii dintre ei strigând „Israel, asasinule”.

The Algerian and Arab communities organize mass demonstrations in France in support of the steadfastness of the Palestinian people and to condemn the Zionist-American aggression on Gaza.#GazaGenocide #BREAKING pic.twitter.com/qWzYJ341zY