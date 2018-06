Șase polițiști mexicani, împușcați mortal în timpul unor controale de rutină

Cei şase poliţişti făceau controale de rutină atunci când au fost atacaţi şi omorâţi, a declarat Guillermo Maldonado, un oficial din oraşul Salamanca, potrivit televiziunii mexicane, informeaza Agerpres.ro

Motivul atacului comis în cursul zilei nu este cunoscut deocamdată. Potrivit Televisa, cel puţin trei indivizi înarmaţi aflaţi într-un vehicul alb au deschis focul asupra poliţiştilor care nu aveau arme asupra lor şi apoi au fugit.

Horrific news out of Salamanca, GTO Mexico: 6 traffic police murdered in one spot this morning https://t.co/LBGa0L5KTd

Murders in GTO have been soaring this year, currently 4th most violent state in country