Saboții, model Crocs, vânduți de Balenciaga la un preț de lux. Brandul a fost ridiculizat

O pereche de saboți - platforme, inspirați de brandul Crocs, costă 850 de dolari la Balenciaga. Culmea, stocul s-a epuizat, deși nici nu au fost scoși oficial la vânzare, relatează The Independent.

Fanii saboților și ai brandului s-au îngrămădit să facă precomenzi, epuizând stocurile. Platformele de ”spumă” ale casei de modă au fost ridiculizare online de unii comentatori.

With the Women Spring Summer 18 runway show, Balenciaga launches the “Foam” shoes, a 10 cm platform version of the iconic @Crocs clog. pic.twitter.com/TsjgjkllF2