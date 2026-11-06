S-a întâmplat pe fondul temerilor privind încetinirea dezvoltării infrastructurii pentru inteligența artificială, susținută de democrații, care au câștigat triumfal alegerile.

Președintele Trump s-a grăbit să-și acuze oponenții politici. Și a reafirmat sprijinul său pentru sectorul inteligenței artificiale. Doar o "conducere lipsită de judecată" ar putea "refuza bogățiile, pe care aceasta le aduce" - a transmis Trump.

Donald Trump a revenit la acuzațiile sale obișnuite - și în acelaşi timp nefondate - privind presupuse fraude electorale comise de democrați.

Trump: "Alegerile noastre sunt atât de trucate, nici nu vă puteți imagina."

O șapcă roșie cu mesajul VETO a fost plasată, ostentativ, când acelaşi Trump a semnat un decret prin care împiedică orice administrație viitoare să schimbe amenajările pe care le-a făcut el la Casa Albă.

Trump: ”Am obținut victorii extraordinare în acest birou, așa că îl declarăm monument național. Nimeni nu va mai avea voie să se atingă de el, să îl distrugă sau să îl demoleze - așa cum ar face niște oameni lipsiți de judecată - doar pentru a construi ceva într-un mod puțin diferit. Ne place Biroul Oval așa, și este un simbol, la fel ca însăși Casa Albă.”

Pe de altă parte Casa Albă a negat zvonurile potrivit cărora secretarul Apărării, Pete Hegseth, și secretarul de Stat, Marco Rubio, ar putea rămâne fără funcţii.

Presa americană a relatat că s-ar face presiuni pentru înlocuirea lui Hegseth, în special din cauza modului în care acesta a gestionat războiul din Iran, conflict căruia i se atribuie pierderile electorale drastice suferite de republicani.

Pete Hegseth: ”Un congresmen nemulțumit și înfrânt, împreună cu toți aliații săi democrați, a depus, de asemenea, articole de punere sub acuzare (impeachment) nefondate împotriva mea. Exact așa cum au încercat să facă și în cazul președintelui Trump, de două ori”.

”Nu a funcționat împotriva președintelui Trump și nu va funcționa nici în cazul meu. Puteți fi siguri de asta”, a continuat Hegseth.

Pe de altă parte, Trump a dat vina pe oponenții lui politici pentru prăbușirea burselor. Valoarea de piață a marilor companii de tehnologie din SUA, Europa și Asia a scăzut cu mii de miliarde de dolari - pe fondul temerilor privind încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale.

Neil Newman, directorul unei companii de analiză financiară: ”Aceasta este o reacție care continuă în urma alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial și a faptului că democrații ar putea începe efectiv să frâneze dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială în Statele Unite (centre de date)”.

Viitorul guvernator al Texasului chiar s-a angajat să oprească definitiv construirea de noi centre de date AI.

Gina Hinojosa, guvernator ales, Texas: ”În prezent, ceea ce s-a întâmplat este că centrele de date s-au instalat în special în comunitățile rurale, fără să existe reguli și legi care să îi protejeze pe texani. Iar locuitorii Texasului sunt exploatați”.

”Trebuie să oprim activitățile legate de centrele de date până când vom institui aceste măsuri de protecție. Nu înseamnă că urăsc centrele de date. Ceea ce detest este modul în care acestea profită de Texas și de locuitorii săi”, a transmis Gina Hinojosa.

Nvidia, compania care furnizează o mare parte din microcipurile utilizate pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, a înregistrat o scădere de 9,26% a valorii acțiunilor sale, în timp ce Tesla, constructorul de mașini electrice, deținută de Elon Musk, a suferit o depreciere de peste 10% a acțiunilor.