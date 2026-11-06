Aceștia i-au mulțumit pentru înlesnirea unui armistițiu umanitar, pentru Oleșki, oraș devastat de război.

Însă rușii au profitat de încetarea temporară a focului pentru a muta 1.000 de soldați și echipamente militare în orașul de unde au fost evacuați civilii.

Donald Trump: ”Va fi un acord important și va implica mai mult decât Ucraina. Aș putea spune chiar că ar putea implica întreaga Europă. Va fi un acord mare, frumos și toată lumea va fi încântată”.

Dincolo de acest anunţ, Trump nu a dezvăluit nimic despre discuția pe care a purtat-o cu unul dintre principalii emisari ai lui Putin, Kirill Dmitriev.

Dmitri Peskov: ”La un moment dat, va fi imposibil să se continue negocierile fără participarea europenilor. Prin urmare, dialogul cu aceștia va deveni necesar. Cu toate acestea, după cum putem observa, ei nu au reușit încă nici măcar să stabilească cine este mandatat să vorbească în numele lor”.

Cu câteva ore înaintea întrevederii dintre Trump și emisarul Kremlinului, Prima Doamnă îi primise atât pe Dmitriev, cât și pe emisarul ucrainean Dmytro Lubinets, după armistițiul umanitar, limitat, pentru orașul de pe linia frontului Oleșki.

Melania Trump: ”Am ales umanitatea în locul războiului. Fără îndoială, viețile oamenilor nevinovați trebuie să fie mai presus de diviziunile generate de război. Sper că exemplul orașului Oleșki să inspire o pace mai profundă. Fiecare transformare semnificativă începe cu o mică scânteie”.

Kirill Dmitriev: ”În semn de apreciere, dorim să vă oferim un mic cadou: un tablou realizat de Lidia, o fetiță de 11 ani din Oleșki, care a ales să locuiască împreună cu familia în Rusia, la Tuapse. Acest desen minunat conține doar trei cuvinte: "O iubesc pe Melania".

Dmytro Lubinets, Avocatul Poporului din Parlamentul Ucrainei: ”Dragă Primă Doamnă, în numele președintelui Ucrainei și al poporului ucrainean, aș dori să vă înmânez această distincție de stat, în semn de recunoaștere a capacității de conducere, a curajului de care ați dat dovadă, pentru salvarea oamenilor noștri și pentru contribuția la întoarcerea copiilor ucraineni acasă”.

Volodimir Zelenski: ”Tocmai am desfășurat o operațiune umanitară în Oleșki. Care a demonstrat un lucru foarte simplu: atunci când Putin dorește ca luptele să înceteze, ele încetează. A fost într-adevăr liniște. Timp de câteva zile nu au avut loc atacuri, iar noi am salvat sute de vieți omenești”.

Dar... rușii au profitat de armistițiul umanitar din Oleșki pentru a desfășura peste 1.000 de soldați și echipament militar în teritoriul ocupat.

Armata ucraineană se așteaptă acum la eventuale atacuri asupra orașului Herson, situat pe malul drept al Niprului, dincolo de localitatea Oleșki, aflată sub ocupația ruşilor.