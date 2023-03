Rușii susţin că au doborât o dronă ucraineană la 220 de km de Moscova. Trei persoane au fost rănite | VIDEO

Atacul, care ar fi vizat oraşul Kireevsk, din regiunea Tula, la 220 km sud de Moscova, ar fi implicat o dronă ucraineană Tu-141 Strij.

"O unitate electronică Polie-21 a acţionat împotriva dronei ucrainene şi, ca urmare, sistemul său de navigaţie a fost scos din funcţiune", se arată în comunicatul Ministerului rus al Apărării.

"Drona şi-a pierdut comanda direcţională şi a căzut în apropierea oraşului Kireevsk din regiunea Tula", precizează sursa citată.

Russian authorities have said that a drone has caused an explosion in the Russian town of Kireyevsk, but gave no word on the it's origin.

The explosion injured three people https://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/OLCVunhzcz