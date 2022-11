Zelenski vrea ca negocierile cu Putin să fie publice, pentru că „Rusia duce un război public”

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că a primit semnale de la partenerii occidentali că omologul său rus Vladimir Putin dorește negocieri directe cu Ucraina. Ca răspuns, liderul de la Kiev a propus un format public de negocieri cu președintele Rusiei.

Zelenski a explicat acest lucru prin faptul că războiul purtat de Rusia împotriva țării noastre este, de asemenea, unul public.

"Am primit semnale că Putin dorește negocieri directe. Am primit astfel de semnale. Eu am propus o formă publică, pentru că Rusia duce un război public", a spus el, potrivit Obozrevatel.

Zelenski a amintit de condițiile impuse Moscovei

Zelenski a declarat anterior că Ucraina va purta negocieri cu Rusia doar atunci când Moscova va îndeplini o serie de condiții. Liderul de la Kiev a numit cinci cerințe ale statului ucrainean față de țara invadatoare.

Printre acestea, în special, restabilirea integrității teritoriale a Ucrainei și respectarea Cartei ONU.

Secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare al Ucrainei NSDC, Oleksi Danilov, a declarat că Moscova ar trebui să accepte cele zece condiții ale Ucrainei pentru negocieri, deoarece întârzierea nu va face decât să înrăutățească situația pentru Rusia. Președintele Volodimir Zelenski a exprimat aceste cereri la G20.

De partea cealaltă, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care a venit la summitul G20 din Bali în locul lui Vladimir Putin, a declarat că Rusia "nu a refuzat să negocieze cu Ucraina", dar cererile Kievului sunt, în opinia sa, "nerealiste" și "inadecvate".



