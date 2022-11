Rușii au anunțat că vor continua războiul din Ucraina indiferent de condiţiile meteo. Putin nu vrea negocieri publice

”Operaţiunea militară specială continuă, iar continuarea ei nu depinde de condiţiile climatice şi meteorologice”, a declarat Dmitri Peskov, citat de CNN.

Purtărul de cuvânt al Kremlinului a mai spus că ucrainenii care au rămas fără electricitate și căldură suferă dintr-un singur motiv: ”lipsa de dorinţă din partea părţii ucrainene de a rezolva problemele, de a se implica în negocieri”.

Putin nu vrea să negocieze public cu Zelenski

Potrivit lui Peskov, autorităţile de la Kiev nu sunt dispuse să negocieze, iar în cazul în care ar fi, îşi doresc negocieri ”publice”, lucru pe care Moscova nu îl vede posibil.

”Este greu să ne imaginăm negocieri publice, nu există aşa ceva. Şi cu atât mai puţin într-o astfel de situaţie”, a afirmat Dmitri Peskov.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, miercuri, că a propus discuții publice cu Kremlinul, deoarece „Rusia duce un război public”.

"Am primit semnale că Putin dorește negocieri directe. Am primit astfel de semnale. Eu am propus o formă publică, pentru că Rusia duce un război public", a spus liderlul de la Kiev, potrivit Obozrevatel.



