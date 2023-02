Rușii au început numărătoarea inversă până la discursul lui Putin. Ce va anunța liderul de la Kremlin

Canalul de ştiri Rossia 24, deţinut de statul rus, a lansat o numărătoare inversă până la discursul de marţi al lui Vladimir Putin în faţa Adunării Federale a Rusiei, în condiţiile în care există speculaţii că liderul de la Kremlin şi-ar putea radicaliza retorica din cauza vizitei lui Joe Biden la Kiev, relatează The Guardian, potrivit News.

Valerie Hopkins, jurnalistă la New York Times, scrie că unii analişti sunt de părere că deplasarea lui Joe Biden în Ucraina a ridicat miza, iar preşedintele rus ar putea face modificări de ultim moment la discursul său pentru "a-l face şi mai dur".

Rossiya 24 has started a countdown for Putin’s address tomorrow. Some analysts are saying Biden’s trip to Kyiv has raised the stakes, and Putin may make additional edits to his speech to “make it even tougher.” (@Stanovaya) pic.twitter.com/aOiiK8b0C0