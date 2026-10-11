”Adevărata cauză a războiului din Europa este Rusia, și numai Rusia. Este deja posibil să se oprească atacurile asupra sectorului energetic, dar Putin refuză să facă acest lucru. Ucraina va fi pregătită să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești dacă Rusia încetează să atace infrastructura noastră energetică. Orice măsuri de dezescaladare trebuie să fie reciproce și susținute de garanții reale”, a scrie Zelenski pe Telegram.

Într-un interviu acordat corespondentului VGTRK, Pavel Zarubin, secretarul de presă al prezidențialului rus, Dmitri Peskov, a declarat că „Zelenski este în prezent într-o situație de criză”.

Potrivit lui Peskov, președintele ucrainean „cere o abordare mai agresivă față de Rusia” – i s-a acordat transferat „accesul la Starlink, fonduri pentru apărare aeriană și arme cu rază lungă de acțiune”.

„Dar nu așa trebuie să tratezi Rusia”, a adăugat Peskov.

Cu o zi înainte, Donald Trump a declarat că Ucraina trebuie să găsească un nou lider care să poată „face o înțelegere”.

Potrivit lui Trump, SUA i-au spus lui Zelenski că „poate face ce vrea cu Rusia”, dar că nu ar trebui să atace rafinăriile de petrol, deoarece este o „problemă globală”.

Elon Musk a reiterat sentimentele lui Trump , scriind că „Zelenski a mers prea departe” și fiind de acord că Ucraina are nevoie de un nou lider.