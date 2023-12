Rusia promite că va riposta, după ce Ucraina a atacat regiuni de la graniță. Număr mare de morți și de răniți în Belgorod

Printre zonele atacate de ucraineni s-a numărat și orașul Belgorod. Aici, 14 persoane au murit şi alte 108 au fost rănite, a anunţat Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă.

"Potrivit celor mai recente informaţii, 12 adulţi şi doi copii au murit la Belgorod. În plus, 108 persoane, inclusiv 15 copii, au fost rănite", a anunțat, pe Telegram, Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă.

Imaginile publicate de autorităţi au arătat maşini în flăcări şi clădiri cu geamurile sparte.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost "informat" despre aceste atacuri, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenţiile ruse.

Moscova a anunţat că atacul asupra Belgorodului nu va rămâne "nepedepsit", acuzând direct armata ucraineană. Ministerul rus al Apărării a lăsat să se înţeleagă că va exista o ripostă la bombardamentele Ucrainei.

"Regimul de la Kiev, care a comis această crimă, încearcă să distragă atenţia de la înfrângerile de pe front şi, de asemenea, să ne provoace la acţiuni similare. Subliniem faptul că Forţele Armate Ruse vizează doar instalaţiile militare şi infrastructura direct legată de acestea. Vom continua să facem acest lucru. Această crimă nu va rămâne nepedepsită", transmite într-un comunicat ministerul condus de Serghei Şoigu.

Loviturile ucrainene s-ar fi abătut asupra centrului oraşului Belgorod, capitala regiunii ruse cu acelaşi nume aflate în sud-vestul ţării, la graniţa cu Ucraina. Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, Viaceslav Gladkov, a anunţat că o zonă rezidenţială a fost lovită şi i-a îndemnat pe toţi locuitorii să se mute în adăposturi antiaeriene, în timp ce sirenele răsunau în jurul oraşului Belgorod.

