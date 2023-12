Răspuns necruțător al Ucrainei după ce Rusia a lansat un atac aerian de amploare. Trei copii au fost uciși | VIDEO

Răspunsul armatei ucrainene a venit sâmbătă, când două regiuni ruseşti de la graniţă au fost bombardate, informează AFP, citată de Agerpres. Patru persoane, între care trei copii, au murit în atacurile lansate de forțele Kievului, au anunțat autoritățile locale.

Air defence in Belgorod, russia, is extremely active right now - appears to be completely overwhelmed pic.twitter.com/NOeQBGVhVE

"Doi copii", ale căror vârste nu au fost precizate, au fost ucişi în centrul oraşului Belgorod, a anunțat, pe Telegram, guvernatorul local Viacheslav Gladkov. Acesta a precizat că atacul s-a soldat, de asemenea, cu răniţi.

The Ukrainian Army, funded, led and armed by NATO has just bombed the Civilian centre of the Russian city of Belgorod.

They have directly targeted the city centre to kill innocent civilians. There is no military infrastructure here. I've been here myself. This is murder. pic.twitter.com/niWTYR9TB0