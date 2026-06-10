La fiecare câteva săptămâni, apare un nou joc de război, o nouă scurgere de informații sau un nou titlu care sugerează că Rusia este pe cale să atace statele baltice, scrie Novinite. Conversația a devenit atât de constantă încât riscă să-și piardă sensul, așa că merită să ne oprim asupra a ceea ce spun și ce nu spun cei care se uită la această întrebare pentru a-și câștiga existența.

Cel mai direct răspuns din acest an vine de la șeful spionajului estonian. Într-un interviu de la sfârșitul anului 2025 acordat postului public de televiziune ERR, Kaupo Rosin, directorul general al Serviciului de Informații Externe al Estoniei, a fost lipsit de ambiguitate: „Rusia nu are în prezent nicio intenție de a ataca niciuna dintre statele baltice sau NATO în sens larg”.

El a adăugat că Rusia și-a modificat de fapt comportamentul ca răspuns la opoziția Occidentului, că rutele de zbor ale dronelor au fost ajustate pentru a reduce riscul și că nu au mai existat incidente de sabotaj al cablurilor de când NATO a lansat misiunea Baltic Sentry. Opinia lui Rosin este că Rusia „respectă NATO și încearcă în prezent să evite orice conflict deschis”.

Această evaluare este în concordanță cu ceea ce a spus comunitatea analitică serioasă din Europa. Un document din ianuarie 2026 al Consiliului European pentru Relații Externe a concluzionat că „există în continuare o probabilitate foarte mică ca Rusia să poată cuceri și deține chiar și un singur oraș timp de mai mult de 24-48 de ore fără a se expune și a fi alungată”.

Grupul de experți german DGAP a susținut la mijlocul anului 2025 că, atâta timp cât Ucraina continuă să lupte și forțele americane rămân prezente în țările baltice, pericolul unui atac militar rusesc chiar și limitat este scăzut. Serviciile de informații germane (BND) estimează că Rusia nu ar fi pregătită pentru un război la scară largă împotriva NATO până în jurul anului 2030, iar oficialii baltici citați de Wall Street Journal au estimat că va dura 7 până la 10 ani de la sfârșitul războiului din Ucraina.

Rusia este foarte activă în ostilități sub pragul războiului deschis

Motivul nu este bunăvoința Moscovei, ci ceva legat de aritmetică. Conform estimărilor serviciilor de informații occidentale citate recent de Wall Street Journal, forțele ruse pierd aproximativ 35.000 de soldați pe lună, mai mulți decât recrutează Kremlinul în prezent. Menținerea războiului în Ucraina la intensitatea actuală este deja o problemă. Deschiderea unui al doilea front împotriva unui adversar mult mai bine înarmat, cea mai mare alianță militară din lume, este ceva complet diferit.

Nu este același lucru cu a spune că nu se întâmplă nimic. Zona gri, domeniul activității ostile sub pragul războiului deschis, este foarte activă. Cablurile submarine din Baltica au fost sabotate în mod repetat. Incursiunile dronelor în spațiul aerian lituanian, leton și estonian au declanșat alerte de raid aerian și închiderea aeroportului din Vilnius. Avioanele de vânătoare NATO au fost ridicate de mai multe ori în ultimele săptămâni, iar un avion românesc care opera în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Baltică a doborât ceea ce era probabil o dronă ucraineană rătăcită deasupra sudului Estoniei, prima astfel de doborâre din regiune.

Conform unui raport POLITICO, Suedia a încheiat primul său exercițiu coordonat de NATO pe insula Gotland, o zonă strategic critică, de la aderarea la alianță în 2024, cu 18.000 de soldați din 13 țări antrenându-se pentru un posibil atac rusesc. Șeful Apărării Suediei, Michael Claesson, a declarat pentru POLITICO că un atac rusesc „s-ar putea întâmpla oricând”. Analista Consiliului Atlantic, Anna Wieslander, a subliniat modelul mai larg: tăierea cablurilor, survolul dronelor, tentativele de sabotaj și ceea ce a descris ca o creștere bruscă a spionajului.

Rosin, șeful serviciilor secrete estoniane, a făcut o observație lingvistică interesantă în legătură cu toate acestea. Nu-i place termenul „război hibrid” tocmai pentru că face ca activitatea să pară blândă și neclară. „Dacă este sabotaj, atunci este sabotaj. Dacă este un atac cibernetic, atunci este un atac cibernetic”, a spus el. Termenul hibrid, în opinia sa, „îndulcește realitatea”.

Cinci posibile mișcări rusești împotriva teritoriului NATO

Wall Street Journal a relatat recent că serviciile de informații europene sunt îngrijorate de o posibilă „fereastră de oportunitate” pe care Rusia ar putea-o percepe în următoarele 12 luni, în special având în vedere șocul petrolier din războiul din Iran care creează instabilitate politică în Europa și consolidează partidele de extremă dreapta care doresc să reducă sprijinul pentru Ucraina.

Ministrul francez pentru afaceri europene, Benjamin Haddad, a declarat pentru WSJ că obiectivul Rusiei este de a „amenința întreaga arhitectură de securitate europeană”. Analistul ucrainean Olexandr Danyliuk a spus-o mai direct: „Rusia nu își poate permite să continue războiul în cursul actual, deoarece va fi prinsă în resurse tot mai mici. Asta înseamnă că Putin va trebui să escaladeze. O poate face pe verticală prin intensificarea violenței, inclusiv prin șantaj nuclear fără utilizare reală, sau pe orizontală prin extinderea conflictului”.

Trebuie să înțelegem ceva foarte important: argumentele pentru prudență cu privire la intențiile Rusiei sunt reale. Raportul Consiliului Atlantic din martie 2026 a subliniat cinci posibile mișcări rusești împotriva teritoriului NATO, în ordinea riscului de escaladare: Svalbard, insulele Åland, estul Estoniei (Narva), Gotland și un coridor terestru prin Suwalki Gap.

Centrul Belfer de la Harvard a publicat o evaluare similară în februarie. Un joc de război Die Welt din ianuarie 2026, condus de Centrul de Jocuri de Război al Universității Helmut Schmidt, a simulat o ocupare rusească a orașului lituanian Marijampole în trei zile, folosind doar 15.000 de soldați, profitând de ezitarea Germaniei și de implicarea redusă a SUA sub președinția lui Trump. Statele baltice au numit jocul de război „insultător” pentru ignorarea propriilor pregătiri defensive substanțiale.

Rusia va amplifica formele de conflict din zona gri, prin sabotaje și dezinformări

Ceea ce face ca imaginea să fie coerentă, mai degrabă decât contradictorie, este următorul lucru: o invazie rusească convențională a teritoriului NATO pe termen scurt este puțin probabilă, atât pentru că Rusia nu are capacitatea necesară, cât și pentru că Moscova respectă în prezent Articolul 5 suficient de mult pentru a nu-l testa direct.

Însă zona gri, cablurile, dronele, dezinformarea, agenții recrutați, flota din umbră, reprezintă deja o formă de conflict și se intensifică. Angajamentul redus al administrației Trump față de apărarea europeană, retragerea trupelor din Germania și Polonia și posibilitatea unui conflict înghețat în Ucraina, care eliberează resursele rusești, toate schimbă imaginea în moduri care îngrijorează capitalele baltice.

Gândul final al șefului spionajului estonian merită păstrat. Rusia respectă NATO astăzi. Sarcina, a spus el, este să se asigure că respectă în continuare NATO și peste un an, trei ani, cinci ani, zece ani. Acest lucru necesită investiții, unitate și genul de vigilență care nu se prăbușește în momentul în care titlurile din presă sugerează că o catastrofă este iminentă sau, dimpotrivă, că amenințarea a trecut. Niciuna dintre povești nu este chiar adevărată.