Rusia introduce o nouă armă în Ucraina. Poate incindera o dronă în cinci secunde. VIDEO

Moscova a luat această decizie pentru a contracara armele occidentale primite de Ucraina.

"Fizicienii noştri au dezvoltat sisteme cu laser care sunt de câteva ori mai puternice, permiţând incinerarea unor ţinte variate, şi le construiesc practic în aşa fel încât sunt gata pentru producţie în masă", a spus vicepremierul rus Iuri Borisov, miercuri, la o conferinţă organizată în apropiere de Moscova, relatează TASS, ageneția de propagandă a Kremlinului, potrivit Agerpres.

Borisov spune că noua armă cu laser are o rază de acţiune de 5 km şi poate doborî drone de la o astfel de înălţime.

The Russian army already has combat complex lasers.

This was stated by Deputy Prime Minister of the Russian, Yuri Borisov. The main thing from his speech:

A laser complex "Peresvet" is supplied to the troops, it can dazzle satellites in orbit up to 1.5 thousand km high. pic.twitter.com/IBeGayGcKy