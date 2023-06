Rusia este în pragul Războiului Civil. Mercenarii Wagner însoțiți de tancuri și blindate au ocupat orașul rus Rostov

Mercenarii Wagner însoțiți de tancuri și blindate ușoare au ocupat sediul minsterului Apărării din orașul Rostov, dar și sediul poliției și primăria, printre altele.

În acest timp la Moscova, Prigojin a fost declarat agent străin și pus sub acuzare pentru "rebeliune armată".

Kremlinul a anunțat că președintele Vladimir Putin a fost informat despre situația care se desfășoară în sud-estul Rusiei și mai multe unități speciale au fost puse în alertă. Până acum, nu au avut loc ciocniri masive între militanții Wagner și armata rusă, dar s-au înregistrat schimburi de focuri de armă. În acest timp, Kievul și aliații săi urmăresc îndeaproape desfășurarea de forțe din Rusia.

More footage of the pair of Wagner T-80BVs pointing their main guns at the Russian Southern Military District Headquarters in Rostov pic.twitter.com/c7Sz9dFNhC — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2023

Aceste imagini au fost filmate pe străzile din orașul rusesc Rostov, acolo unde sunt informații că mercenarii Wagner s-ar fi ciocnit cu unități ale ministerului rus de interne. Mai multe coloane de blindate au fost filmate în drum spre Rostov și de acolo către Moscova. În zonă au ajuns și unități ale armatei ruse, iar cerul e survolat de elicoptere rusești de atac.

Așa-zisul conflict dintre unitățile Wagner și ministerul rus al Apărării a izbucnit după ce armată ar fi bombardat, la ordinele ministrului Șoigu, o bază Wagner aflată în spatele frontului, în Ucraina.

There are a lot of Wagner troops in Rostov right now. pic.twitter.com/p17TytPc7X — Artoir (@ItsArtoir) June 24, 2023

Potrivit mercenarilor lui Prigojin, atacul ar fi fost lansat de unități ale armatei ruse. La scurt timp de la apariția imaginilor, liderul Wagner - Evgheni Prigojin - a anunțat că în spatele atacului ar fi ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, și șeful statului major al armatei ruse, Gherasimov.

And another one video ???? pic.twitter.com/MGT7zQF5tb — MAKS 23 ???????????? (@Maks_NAFO_FELLA) June 24, 2023

Evgheni Prigojin, șeful grupării Wagner: "Ministrul Apărării a venit în Rostov special ca să conducă o operațiune împotriva grupării Wagner. A folosit artileria și piloți de elicoptere într-un mod stupid, ca să ne distrugă."

Prigojin a anunțat apoi că va lua, de la sine putere, măsuri împotriva lor.

Evgheni Prigojin, șeful grupării Wagner: "Consiliul Comandanților grupării Wagner a decis: răul adus de conducerea militară asupra țării trebuie oprit. (Ei) nu țin cont de viețile soldaților. Au uitat ce înseamnă "justiție", o vom aduce înapoi. Cei care i-au distrus azi pe oamenii noștri, care au distrus zeci de mii de vieți ale unor soldați ruși, vor fi pedepsiți".

Prigojin a punctat apoi că toți cei care se vor pune în calea mercenarilor săi vor fi considerați inamici. Inclusiv membrii armatei ruse.

Evgheni Prigojin, șeful grupării Wagner: "Cer ca nimeni să nu opună rezistență. Pe toți cei care vor încerca să reziste, îi vom considera un pericol și îi vom distruge imediat, inclusiv orice punct de control din drumul nostru. Și orice aviație pe care o vom vedea deasupra noastră."

Peste noapte, Prigojin a lansat noi acuzații la adresa conducătorilor militari ruși, pe care îi consideră vinovați de eșecul invaziei din Ucraina. I-a numit "criminali" și "trădători" pe Gherasimov și pe Șoigu, a amenințat că-l va executa pe ministrul Apărării în Piața Roșie și a făcut apel la patrioții ruși să iasă înarmați în stradă.

În replică, serviciul rus de informații, FSB, a anunțat că l-a pus pe Prigojin pe lista agenților străini și a cerut unităților Wagner să nu ia în serios mesajele acestuia și să-l aresteze cu prima ocazie. Iar câțiva generali ruși au înregistrat în miez de noapte mesaje în care făceau apel la militanții Wagner să nu dea curs ordinelor lui Prigojin.

Cu câteva ore înainte ca situația să explodeze, Evgheni Prigojin declara într-un interviu că invazia Ucrainei nu a fost justificată și că războiul a fost dorit de o mână de oameni - generali și oligarhi -, pentru propriile interese.

Evgheni Prigojin, șeful grupării Wagner: "Războiul era necesar pentru ca o mână de ticăloși să triumfe și să se auto-promoveze, să arate ce armată puternică avem și pentru ca Șoigu să primească gradul de mareșal. Oligarhii aveau nevoie de război. Era cerut de clanul care conduce, cu adevărat, Rusia. Acest clan de oligarhi care obține tot ce dorește."

Pe de altă parte, Prigojin s-a ferit să rostească numele președintelui Vladimir Putin, laolaltă cu cei pe care îi acuză de trădare.

Civilians live-streaming the Wagner Group’s assault on the headquarters of the Russian Defense Ministry in Rostov. Historic footage! pic.twitter.com/t3SvKT9eO9 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

Sursa: StirilePROTV
Dată publicare: 24-06-2023 05:45