Anunţul online precizează că se caută candidaţi pentru o unitate de voluntari denumită Forţa de Rezervă de Luptă a Armatei, care are misiunea de a „asigura securitatea capitalei folosind soluţii tehnice moderne şi sisteme de supraveghere”.

„Veţi lucra cu echipamente de înaltă tehnologie concepute pentru a proteja mediul urban”, se afirmă în anunţ.

Descrierea postului include pregătirea şi operarea dronelor înainte de zbor, efectuarea unor misiuni de recunoaştere şi „realizarea zborurilor pentru colectarea de seturi de date, ziua şi noaptea”.

Candidaţii trebuie să deţină doar „competenţe tehnice de bază” şi dorinţa de a progresa în acest domeniu. Totuşi, salariul „care începe de la 150.000 de ruble (1.950 de dolari) pe lună” este net inferior mediei din Moscova, care depăşeşte 200.000 de ruble.

Într-o recenzie despre angajator, o persoană care a postat sub numele de „Inspector principal” a scris: „O echipă excelentă, unită; au existat oportunităţi excelente de creştere, o cultură corporativă pozitivă, şansa de a alege o muncă care se potrivea intereselor mele şi sprijin din partea conducerii. Salariul este bazat pe performanţă, ceea ce înseamnă că vă puteţi mări veniturile.”

Anunțul, actualizat după intensificarea atacurilor cu drone

Reuters nu a putut stabili când a fost publicat pentru prima dată anunţul de angajare, dar acesta a fost actualizat pe 1 iulie. În iunie, Ucraina şi-a intensificat atacurile cu drone asupra Moscovei, inclusiv două atacuri în decurs de trei zile asupra unei mari rafinării de petrol situate chiar în interiorul şoselei de centură a oraşului.

Kremlinul a declarat că autorităţile iau măsuri pentru consolidarea apărării Rusiei împotriva unor astfel de atacuri. Săptămâna aceasta, Rusia a lansat cel mai sângeros atac din acest an asupra Kievului, soldat cu cel puţin 30 de morţi şi aproximativ 100 de răniţi.