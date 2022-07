Rusia atacă portul Odesa. Putin, acuzat de Kiev că a „scuipat în față” Turcia și ONU după acordul privind exportul cerealelor

„Inamicul a atacat portul comercial Odesa cu rachete de croazieră Kalibr. Două rachete au fost doborâte de apărarea antiaeriană, două au lovit infrastructura portului”, a anunţat Comandamentul Operaţional Sud pe reţeaua Telegram, conform Agerpres.

????Russia hit Odessa port ????‼️

Ukraine with a harsh statement; “With this attack, Russia spat in the face of the United Nations and Turkey,” he says. The late Dudayev; "The term of your agreement with the Russian is until the ink dries." he would say. pic.twitter.com/CSl9cVkSOh