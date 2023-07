Rusia amenință cu „represalii severe” după atacurile ucrainene asupra Moscovei şi Crimeei

Între timp, ministrul ucrainean al Apărării recunoaște că ofensiva Ucrainei este în întârziere, dar nu se arată îngrijorat de situație.

Mai multe drone au lovit două clădiri nerezidențiale din Moscova luni, în zorii zilei. Una dintre ele pare să fi vizat unul dintre sediile ministerului rus al Apărării.

Femeie: „Am sărit din pat, geamurile se zguduiau. Am crezut că este o furtună. M-am uitat pe stradă, totul era uscat. Imediat m-am gândit că e vreo dronă sau că ceva a explodat.”

Femeie: „M-am trezit cu o bubuitură puternică. Era clar că nu erau tunete, ci o explozie. Și, bineînțeles, m-am panicat și am fugit la balcon să văd ce s-a întâmplat. Am văzut cioburi pe balcon, pentru că vecinul nostru de la etajul al nouălea avea geamuri sparte. Și apoi am văzut un crater într-o clădire a școlii Ministerului Apărării.”

O altă dronă a lovit o clădire de birouri. Dar primarul Moscovei a anunțat că nu a fost nimeni rănit.

Au fost atacuri și asupra unui depozit de muniție din Crimeea. În cele din urmă, Kievul a confirmat că se află în spatele loviturilor și amenință că vor mai fi și altele.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „La ședința personalului meu am discutat pe larg toate problemele legate de protecția împotriva terorii rachetelor și dronelor rusești. Protecția oamenilor noștri, a orașelor noastre, a porturilor noastre, a coridorului de cereale al Mării Negre. Și pregătim răspunsuri puternice la atacurile teroriste rusești.”

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Toți cei care asigură securitatea în regiunile noastre sunt în alertă, toți iau măsuri. Puteți observa că, în ultimele zile, intensitatea încercărilor de a ataca regiunile noastre cu ajutorul dronelor a crescut. Se iau măsuri. Se muncește intens, în fiecare zi, vreme de 24 de ore.”

Rusia îşi rezervă dreptul la „represalii severe” a transmis mai târziu și ministrul rus de externe, Serghei Lavrorv. Kremlinul a respins însă categoric acuzaţiile că a lovit Catedrala Schimbarea la Faţă din Odesa, grav avariată în weekend de o rachetă rusească.

Mai mult, oficialii ruși susțin sus și tare că armata lor nu ar viza niciodată o biserică sau infrastructuri sociale.

De altfel, pentru a-și afișa credința profundă, președintele Putin s-a rugat alături de bunul său prieten, președintele din Belarus, Alexander Lukașenko, la o veche mănăstire.

Între timp, Ucraina a anunțat că a recucerit săptămâna trecută peste 16 kilometri pătrați de teritoriu în estul țării.

Cu toate astea, Ministrul Apărării de la Kiev recunoaște că ofensiva ucraineană este în întârziere. Iar asta, spune el, din cauza câmpurilor de luptă pline de mine plantate de ruși.

