Moscova: Un jurnalist rus a fost ucis într-un atac ucrainean cu muniție cu dispersie. Trei persoane sunt rănite

Ministerul a precizat că jurnaliştii au fost răniţi în urma unui atac de artilerie ucrainean. Victimele au fost evacuate de pe câmpul de luptă, dar corespondentul RIA, Rostislav Juravlev, a murit în timp ce era transportat, a precizat ministerul rus, potrivit news.ro.

Ceilalţi jurnalişti se află în stare gravă, dar stabilă. "Viaţa nu le este în pericol. Primesc toate îngrijirile medicale necesare", a precizat ministerul.

#Russia.Rostislav #Zhuravlev,journalist ofthe #RIANovosti agency,was killed in a #Ukrainian shelling in the #Zaporozhye area.Zhuravlev and other journalists injured,including photojournalist Konstantin #Mikhalchevsky,were documenting the use of cluster bombs on a residential area pic.twitter.com/0SdImx58Xz