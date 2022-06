Rusia a lovit cu rachete un mall aglomerat din Ucraina. Cel puțin doi morți și 20 de răniți în clădirea care încă arde. VIDEO

IMAGO

Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte 20 au fost rănite într-un atac cu rachete al forţelor ruse asupra centrului comercial din oraşul ucrainean Kremenciuk, potrivit lui Kirilo Timoşenko, adjunct al şefului biroului preşedintelui.

În clădire se aflau peste o mie de persoane, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski într-o înregistrare video pe contul de Telegram, potrivit CNN, citat de News.

Din cele douăzeci de persoane rănite, nouă sunt în stare gravă, a mai spus Timoşenko.

Ukraine. Poltava region. Kremenchuk. A shopping mall. Missile strike. Over a thousand civilians. Russia should be designated a state sponsor of terrorism. This evil must be punished. We need more weapons to protect our people, we need missile defenses.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/EjO7agcz1U — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 27, 2022

„Numărul victimelor este imposibil de imaginat,” a adăugat liderul ucrainean.

Pe contul de Telegram, Zelenski a spus că centrul comercial „nu prezintă niciun pericol pentru armata rusă.”

„Fără valoare strategică. Reprezintă doar încercarea oamenilor de a trăi o viaţă normală. Din neputinţă, Rusia continuă să vizeze oamenii obişnuiţi. Este zadarnic să ne aşteptăm să fie rezonabilă sau umană,” a spus şeful statului.

Incendiul izbucnit nu a fost stins, iar serviciile de urgenţă sunt la faţa locului, a mai spus el.

Kremenchuk right now… ????????deliberately hit shopping center, with more than thousand civilians inside. In the middle of the day. Just because it wants to kill. To fill everything up with Ukrainian blood. RF – a terrorist state. RF – the most disgusting war.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/nwAYQCrImb — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 27, 2022

Corespondentul pentru The Economist, Oliver Carroll, a spus că la faţa locului au loc „scene de groază” şi precizează că un bărbat care vorbea la telefon a spus că oamenii se află în clădire, iar pereţii încep să cadă.