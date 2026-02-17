Duma de Stat, camera inferioară a legislativului Federaţiei Ruse, a trecut rapid prin a doua şi a treia lectură a amendamentului respectiv la legea comunicaţiilor, în cadrul unei sesiuni de urgenţă.

Conform presei de la Moscova, din textul final au fost eliminate formulările care precizau că deciziile de genul respectiv pot fi luate pentru protecţia cetăţenilor şi a statului de ameninţările de securitate. Conducerea Rusiei trebuie doar să precizeze motivele.

Astfel, de exemplu, preşedintele rus Vladimir Putin poate ordona închiderea internetului în întreaga ţară sau într-o anumită regiune, arată mass media.

Agenţia de presă de stat TASS, citată de dpa, a transmis că furnizorii de telecomunicaţii mobile vor fi exoneraţi de răspundere în cazul unor reclamaţii din partea utilizatorilor referitoare la întreruperi.

Conexiunile mobile din Rusia au fost întrerupte deja de mai multe ori în contextul ameninţărilor unor drone ucrainene în apropierea aeroporturilor, reaminteşte dpa. De asemenea, autorităţile ruse au blocat mii de site-uri de internet.

Noul amendament va intra în vigoare în 10 zile de la promulgarea de către preşedinte, considerată o formalitate.

Atribuţiile FSB au fost extinse considerabil sub regimul lui Putin, care a fost în trecut ofiţer al KGB - precursorul sovietic al serviciului respectiv, apoi chiar şef al FSB.