Românii stabiliți în Israel, după atacul Iranului cu rachete: ”Oamenii sunt instruiți, știu ce să facă după ce sună alarma”

La auzul sirenelor, oamenii au respectat instrucțiunile și s-au adăpostit imediat în subsoluri și buncăre.

Oamenii spun că alarmele au început să sune cu o oră înainte să lovească primele rachete. S-au îndreptat imediat către adăposturile securizate.

Dana, român din Israel: ”Imediat după ce am primit alarma să ne adăpostim, am fugit la subsolul clădirii. Toți vecinii, ne-am luat niște apă, mâncare și am fugit pe scări. Eu sunt însărcinată în luna a opta, așa că am fugit cât pot de repede”.

Larisa, român din Israel: ”Cad, cad bucățile de bombe, o să fie o noapte cruntă, pentru ca ei nu încetează sa bombardeze”.

Dana locuiește în orașul Ramat Gan, la est de Tel Aviv. În momentul bombadamentului, fiica ei, care nu a împlinit 3 ani, se afla în alta localitate, la bunici. Imediat ce a fost posibil, a plecat să-i fie alături.

Dana, român din Israel: ”Singurele mesaje pe care le trimiteam erau la familie, să văd că toată lumea este în regulă. Am stat acolo până am primit mesaj că putem să ieșim, am ieșit, am mers în casă, ne-am luat câteva haine și buletinele și am condus repede la bunici, ca să fim alături de fiica noastră”.

Românii stabiliți în Israel spun că oamenii sunt obișnuiți deja cu pericolul.

Lucian, român din Israel: „A sunat alarma și bineînțeles, toți locatarii blocului au coborât la adăpost. Lumea, aici, este pregătită tot timpul, deoarece este o situație conflictuală permanentă”.

Dragoș, român din Israel: ”S-au dat alarmele din timp, oamenii sunt instruiți, știu ce să facă în momentul în care sună alarma și că trebuie să se adăpostească. Ceea ce s-a întâmplat, Israelul consideră că este o declarație de război, să ataci cu sute de rachete balistice orașele civile, să ataci Ierusalimul, să ataci Tel Aviv-ul. Se va da o replică, dar la locul și la timpul potrivit.”

Astăzi, în Israel este sărbătorit Anul Nou Evreiesc.

Autoritățile i-au sfătuit pe oameni să nu se strângă în grupuri mari, avand in vedere că oricând este posibil un nou atac.

