România condamnă atacurile Rusiei de la Zaporojie: "Cei responsabili trebuie trași la răspundere"

"Acesta este un alt atac inuman împotriva civililor, cu încălcarea dreptului internațional umanitar. Cei responsabili trebuie trași la răspundere", se arată pe contul de Twitter al Ministerului de Externe al României.

RO firmly condemns the overnight shelling of civilian residential infrastructure in #Zaporizhzhia, #Ukraine. This is another vicious&inhumane attack against civilians, in violation of int’l humanitarian law. Those responsible must be held accountable. #StandWithUkraine