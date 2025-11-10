Revoltă la o închisoare din Ecuador. Cel puţin 31 de deţinuţi au murit în urma violenţelor

O zi de revoltă la o închisoare din sud-vestul Ecuadorului a provocat duminică moartea a cel puţin 31 de deţinuţi, a anunţat agenţia penitenciară a ţării, potrivit Reuters.

27 de deţinuţi din oraşul portuar Machala au murit din cauza asfixierii, semnalându-se şi „morţi imediate prin spânzurare”, potrivit unui comunicat publicat pe X de agenţia penitenciară SNAI. Nu au fost furnizate alte detalii despre modul în care au murit deţinuţii.

Mai devreme duminică, SNAI a raportat patru decese în aceeaşi închisoare într-un incident separat, care a fost stăpânit de poliţia tactică. Această revoltă a fost provocată de reorganizarea deţinuţilor într-o nouă unitate de maximă securitate, se arată în comunicat.

În ultimii ani, Ecuadorul s-a confruntat cu o serie de revolte în închisori, care au dus la moartea a sute de deţinuţi. Administraţia preşedintelui Daniel Noboa, care s-a angajat să adopte o poziţie fermă faţă de criminalitate, atribuie violenţa bandelor rivale care se luptă pentru dominare şi control teritorial.

În septembrie, o revoltă provocată de lupte între bande în aceeaşi închisoare s-a soldat cu 14 morţi şi alţi 14 răniţi. Câteva zile mai târziu, alte 17 persoane au fost ucise într-o revoltă din închisoarea din oraşul Esmeraldas, din nordul ţării, aproape de graniţa cu Columbia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













