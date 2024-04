Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, duminică, după ce Iranul a atacat Israelul

"Intenţionăm să organizăm reuniunea mâine la 16:00" (20:00 GMT), a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al misiunii diplomatice malteze care deţine preşedinţia Consiliului în aprilie.

Secretarul general al ONU Antonio Guterres a declarat sâmbătă că "condamnă cu fermitate escaladarea gravă" reprezentată de atacul Iranului asupra Israelului şi a cerut "încetarea imediată a acestor ostilităţi".

I strongly condemn the serious escalation represented by the large-scale attack launched on Israel by Iran.

I call for an immediate cessation of these hostilities.

Neither the region nor the world can afford another war. https://t.co/Kmbt3zWMw7