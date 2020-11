Republica Moldova își alege președintele. Sunt 8 candidați, printre care și Igor Dodon

Peste 3,2 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt aşteptaţi să participe, astăzi, la alegerile pentru funcţia de preşedinte al ţării.

Recent, Parlamentul European a adoptat un raport care precizează că alegerile prezidențiale din Republica Moldova vor fi ”un test al democrației și respectului pentru domnia legii”.

În această cursă electorală s-au înscris 8 candidaţi, între care şi actualul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon.

Cei opt candidaţi sunt: Renato Usatîi (Partidul Politic "Partidul Nostru"), Andrei Năstase (Partidul Politic "Platforma Demnitate şi Adevăr"), Tudor Deliu (Partidul Liberal Democrat din Moldova), Igor Dodon (independent), Violeta Ivanov (Partidul Politic "Şor"), Maia Sandu (Partidul Politic Partidul Acţiune şi Solidaritate), Octavian Ţîcu (Partidul Politic "Partidul Unităţii Naţionale") şi Dorin Chirtoacă (Blocul electoral Unirea).

Potrivit Agerpres, doar 7% dintre cetăţenii cu drept de vot din Republica Moldova s-au prezentat, duminică, până la ora 10.00, la primul tur al alegerilor prezidenţiale.

”Primele rezultate or să apară pe la ora 21.00, când o să avem un Exit Poll. Până la ora 23 o să fie clar cine intră în turul doi al alegerilor și dacă o să avem turul doi. Voturile se numără destul de repede în Republica Moldova.” - spune corespondentul Pro TV Vitalie Cojocari, într-un mesaj transmis pe Facebook.

Maia Sandu a declarat că a votat pentru ordine în ţară, pentru dreptate şi bunăstare, subliniind, totodată, că este nevoie ca alegătorii din Republica Moldova "să alunge corupţia şi incompetenţa de la Preşedinţie".

"Eu am fost la vot. Am votat pentru ordine în ţară, pentru dreptate, pentru bunăstare, am votat pentru un stat care să lucreze pentru oameni, să ajute oamenii, am votat pentru un stat care să creeze oportunităţi de angajare, locuri de muncă bine plătite aici, acasă, pentru un stat care să îmbunătăţească condiţiile de viaţă în toate localităţile Republicii Moldova, dar pentru ca toate aceste lucruri să se întâmple e nevoie să alungăm corupţia şi incompetenţa de la Preşedinţie. Pentru asta ieşiţi la vot! Nu vă fie frică de ploaie!", a afirmat candidatul PAS.

Fostul primar al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, care candidează pentru funcţia de preşedinte al Republicii Moldova din partea Blocului electoral "Unirea", s-a pronunţat, duminică, în favoarea unirii Republicii Moldova cu România.

El a declarat, după ce şi-a exprimat dreptul de vot la Şcoala primară nr. 91 din Chişinău, că a votat "pentru unirea cu România şi împotriva confiscării Republicii Moldova de către cei de la Kremlin".

"Am votat pentru unirea cu România şi împotriva confiscării Republicii Moldova de către cei de la Kremlin prin manipulare, prin minciună, prin reţele de spionaj şi prin neparticiparea noastră la vot. Astăzi, de la 7.00 până la 9.00 seara, puterea aparţine cetăţenilor", a afirmat Chirtoacă.

Pentru acest scrutin, autorităţile de la Chişinău au decis constituirea a 2.143 de secţiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova şi alte 139 în străinătate, dintre care cele mai multe în Italia (30), Federaţia Rusă (17), România (13) şi Statele Unite ale Americii (12).

Potrivit Constituţiei, câştigător este desemnat candidatul care întruneşte voturile a 50% + 1 dintre alegătorii prezenţi la urne. Dacă în primul tur niciun candidat nu va obţine majoritatea simplă, va fi organizat un al doilea tur de scrutin, pe 15 noiembrie. Mandatul preşedintelui Republicii Moldova este de patru ani.

Validarea alegerilor este condiţionată de prezenţa la urne a cel puţin o treime din numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale (3.287.140 cetăţeni cu drept de vot) .

La alegerile prezidenţiale anterioare, din 2016, preşedinte a fost desemnat socialistul Igor Dodon, care a învins-o în turul al doilea pe pro-europeana Maia Sandu, care a candidat din partea Partidului Acţiune şi Solidaritate.