Fostul deputat PSD Cristian Rizea ar fi obținut ilegal cetățenia R. Moldova. Răspunsul autorităților

Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat în România pentru corupție, ar fi obținut ilegal cetățenia Republicii Moldova, consideră un deputat de la Chișinău, care prezintă și un răspuns al autorităților cu privire la politicianul fugar.

Cristian Rizea, dat în urmărire internațională după ce a fugit din România pentru a scăpa de o condamnare definitivă pentru corupție, a primit cetățenia Republicii Moldova în doar o lună și jumătate, invocând că este urmașul unei persoane născute în această țară, scrie Radio Chișinău.

Fostul deputat PSD a fost condamnat definitiv în 2019 la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor.

Ulterior, social-democratul a fost dat în urmărire internațională, dar între timp se refugiase în Republica Moldova, unde a dobândit cetățenia acestei țări, care nu are acord de extrădare cu România, după cum a declarat chiar el.

Președintele Igor Dodon a declarat recent că nu el i-a acordat cetățenia lui Cristian Rizea și a dat asigurări că îi va retrage cetățenia și îl va extrăda.

Deputatul PAS Dumitru Alaiba consideră acum că Rizea a obținut ilegal cetățenia, întrucât autoritățile care i-au aprobat-o știau că acesta este condamnat, iar asta nu îl făceau eligibil.

Cetățenia, acordată deși se știa că este condamnat

Astfel, Cristian Rizea a depus o cerere pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova la data de 14 noiembrie 2017 și la 28 decembrie același an a fost recunoscut în calitate de cetățean moldovean.

Între timp, însă, la 7 decembrie 2017, acesta a fost condamnat de prima instanță la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor participanților la procesul penal, scrie deputatul PAS pe pagina sa de Facebook, unde a publicat și răspunsul Agenției Servicii Publice (ASP) la solicitarea sa.

La data de 8 mai 2018 acesta a ridicat deja pașaportul moldovenesc, fără niciun fel de restricții, a mai informat ASP.

”Rizea a dobândit cetățenia ilegal și ASP trebuie să anuleze actul prin care acesta a dobândit pașaportul moldovenesc”, a subliniat Dumitru Alaiba.

El a acuzat ASP și Ministerul de Interne de faptul că ar fi acționat concertat cu rea-credință, având la mijloc indicații politice sau interese financiare personale.

”Deși art. 20 alin.(1) lit.c) prevede expres că „Cetățenia Republicii Moldova nu poate fi redobîndită de persoana care: în perioada de examinare a cererii, execută sau are de executat pedeapsa penală privativă de libertate în temeiul sentinței instanței de judecată, are antecedente penale nestinse sau se află sub urmărire penală. Prin simplul fapt că Cristian Rizea se afla sub urmărirea penală, acesta deja nu era eligibil pentru a redobândi cetățenia Republicii Moldova, nemaivorbind despre faptul că la acea etapă acesta nu doar se afla sub urmărirea penală, dar era deja condamnat cu executare de prima instanță. Apare o bănuială rezonabilă că factorii de decizie din instituțiile statului, în special din Agenția Servicii Publice și Ministerul Afacerilor Interne ar fi acționat concertat cu rea-credință, având la mijloc indicații politice și/sau interese financiare personale, astfel încălcând prevederile legale, au oferit cetățenia Republicii Moldova unei persoane condamnate penal în țara de origine pentru acte de corupție, astfel prejudiciind grav imaginea Republicii Moldova la nivel internațional”, se arată în mesajul deputatului PAS.