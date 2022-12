Renumitul jurnalist american Grant Wahl a murit în Qatar, în timp ce transmitea de la Cupa Mondială

El „s-a prăbuşit” în zona rezervată presei în timp ce relata de la meciul de vineri Argentina-Olanda, a declarat un martor pentru CNN, potrivit News.ro.

Circumstanţele morţii sale nu sunt clare.

„Întreaga familie US Soccer are inima frântă să afle că l-am pierdut pe Grant Wahl”, a transmis US Soccer într-o declaraţie pe contul său oficial de Twitter.

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ

„Grant a făcut din fotbal munca vieţii sale şi suntem devastaţi că el şi scrisul lui genial nu vor mai fi alături de noi.”

US Soccer a lăudat pasiunea lui Wahl şi „credinţa în puterea jocului de a promova drepturile omului” şi a transmis condoleanţe soţiei lui Wahl, Celine Gounder, şi celor dragi.

Wahl a scris despre fotbal mai bine de două decenii, inclusiv de la 11 Cupe Mondiale, potrivit site-ului său. A scris pentru Sports Illustrated şi a fost autorul a două cărţi despre acest sport.

