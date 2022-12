Cristiano Ronaldo părăsește terenul în timp ce echipa sa sărbătorește alături de galerie calificarea în sferturi VIDEO

Cristiano Ronaldo face din nou subiectul unor controverse pe seama comportamentului său, după ce pe rețelele sociale au început să circule imagini cu starul portughez care părăsește terenul în timp ce echipa sa mergea să sărbătorească alături de galerie calificarea în sferturile de finală.

Atacantul de 37 de ani se îndreaptă direct spre vestiare, fără a saluta suporterii și nici măcar pe cei din staff-ul său, în timp ce coechipierii se bucură, aplaudă și cântă împreună, îndreptându-se către galeria lusitană.

De cinci ori câștigător al Balonului de Aur, starul portughez a fost marți seară doar rezervă în meciul câștigat de echipa sa contra Elveției cu 6-1.

Este prima oară după Euro 2004 când Cristiano Ronaldo nu este titular în echipa Portugaliei, deși selecționerul Fernando Santos a spus după meci că a fost vorba despre o strategie de joc.

Santos nu ar fi digerat însă ieşirea lui CR7 după înlocuirea din meciul cu naționala Coreei de Sud şi i-a luat acestuia banderola de căpitan, care a ajuns pe braţul lui Pepe, celălalt veteran al echipei lusitane.

