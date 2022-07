Regretele șoferului de TIR român care a ucis 3 oameni în UK pentru că se uita pe telefon pe site-uri pentru adulți

Ion Onut, în vârstă de 42 de ani, căuta partenere pe site-urile de matrimoniale în timp ce conducea un tir.Vehiculul său circula cu 93,34 km/h pe autostrada A1, când a intrat în coliziune cu alt tir și patru mașini, înainte de a se opri și a izbucni în flăcări, informează Lad Bible.

David Daglish și Elaine Sullivan din Seaham, County Durham, și Paul Mellan din Washington, Tyne și Wear, toți au murit instant, în timp ce mai multe personae au fost rănite.

Onut a vorbit din închisoare pentru a semnala pericolele utilizării telefonului mobil în timpul condudului într-un documentar realizat de Durham Constanbulary.

„Trebuie să trăiesc cu ceea ce am făcut tot restul vieții mele. Nu am avut niciodată șansa de a-mi cere scuze, de a spune cât de rău îmi pare pentru ceea ce am făcut și pentru cei care i-au pierdut pe cei dragi lor. Nu am avut șansa de a le cere scuze oamnilor pe care i-am rănit, celor care suferă din cauza amintirilor”, a declarat Ion Onut.

Bărbatul a mai spus faptul că a realizat prea târziu că traficul s-a oprit din cauza timpului îndelungat pe care l-a petrecut pe telefon și nu a mai reușit să frâneze.

„Asta arată cât de repede se întâmplă și cât de repede se poate schimba viața ta, de la o viață normal, la viața în închisore timp de opt ani”, a mai adăugat Onut.

Examinările criminaliștilor asupra telefonului lui Onur arată că bărbatul a folosit device-ul pe parcursul întregului drum, din Cambridgeshire, până în momentul impactului, care s-a petrecut la ora locală 18:18, pe 15 iulie.

După ce a fost salvat din cabina sa, aflată în flăcări de oamenii aflați la locul accidentului, a fost arestat și condamnat cu trei capete de acuzare pentru ucidere din cauza conducerii periculoase a vehiculelor, apoi a fost încarcerat pentru opt ani și zece luni. De asemenea, autoritățile i-au suspendat permisul și i-au interzis să mai conducă timp de peste 14 ani.

„Nu am fost niciodată implicat în vreun eveniment care să implice poliția și acum, pentru că am folosit telefonul în timp ce am condus, sunt departe de lumea reală, de prieteni și de familie. Imaginile cu ceea s-a întâmplat au fost incredibil de dificil de privit pentru mine. A fost foarte greu faptul că știam că eu am fost în acel tir care a lovit acele mașini”, a declarat Onut.

Dată publicare: 28-07-2022 14:56